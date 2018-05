Großweitzschen.

Ein größerer Waldbrand im Hochweitzschener Wald hielt am Montagnachmittag bis in die Abendstunden die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Großweitzschen sowie die Feuerwehren aus Döbeln, Limmritz und Hartha auf Trab.

Überall Brandnester. In Gruppen bekämpften die Feuerwehrleute die Flammen. Quelle: Feuerwehr Döbeln

Bürger hatten am Nachmittag die Waldbrände gesehen und gegen 16 Uhr den Notruf gewählt. Weil die genaue Lage der Brandherde zunächst unklar war, kam ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera zum Einsatz, der die Einsatzkräfte zu den Brandherden mitten im Wald leitete.

Ein Polizeihubschrauber half beim Lokalisieren des Feuers. Quelle: Feuerwehr Döbeln

Gefragt waren dabei am Nachmittag vor allem die Tanklöschfahrzeuge der umliegenden Wehren, denn die Löschwasserversorgung mitten im Wald ist extrem schwierig. Auf etwa 1000 Quadratmetern brannten Bäume, Laub und Buschwerk. Über mehrere Stunden waren etwa 30 Feuerwehleute im Einsatz, um die einzelnen Brandnester abzulöschen. Die Ursache für den Waldbrand ist noch unklar.

Bereits am Pfingstsonntag sorgte der Verdacht eines Waldbrandes für einen Feuerwehreinsatz in Döbeln. Im Rößchengrund qualmte es am Abend aus den grünen Baumkronen mächtig. Die riesige graue Rauchwolke war für viele Döbelner auch aus der Ferne gut sichtbar. So gingen einige Notrufe in der Rettungsleitstelle Chemnitz ein. Die Freiwillige Feuerwehr rückte aus. Sie musste aber nicht löschen. Es handelte sich um ein ordnungsgemäß angemeldetes Brauchtumsfeuer, das offensichtlich mehr qualmte als geplant.

Von Thomas Sparrer