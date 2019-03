Waldheim

Hier war nur der Alkoholtest positiv. Schon am Nachmittag blau aber mit dem Auto unterwegs – da sind die Flebben erstmal weg. Wie die Polizei mitteilt, hat am Freitag gegen 16.15 Uhr ein Zeuge beobachtet, wie ein VW einen an der Waldheimer Gartenstraße geparkten Skoda beschädigte und einfach weiterfuhr. Ermittlungen führten zu einer 51-Jährigen. Die Beamten ließen sie pusten und stellten eine Atemalkoholkonzentration von 1,8 Promille fest. Daraufhin ging es zur Blutentnahme. Außerdem stellten die Polizisten den Führerschein der Betrunkenen sicher. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.

Von daz