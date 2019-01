Waldheim

Mit der Eröffnung des neuen Stadt- und Museumshauses in Waldheim ist es still geworden um den Förderverein Napoleon-Haus. Jetzt ist klar: Der Verein wird aufgelöst. Das haben die Mitglieder auf der jüngsten Versammlung beschlossen.

Die letzte Mitgliederversammlung des Fördervereins Napoleon-Haus in Waldheim am 4. Dezember 2018. Quelle: privat

„Die Arbeiten zum Erhalt des Gebäudes haben keine sieben Jahre gedauert. Das Vorhaben unseres Vereins, die Substanz des Hauses und historische Details zu erhalten, sind gelungen. Das Gebäude wird als neues Kulturzentrum, als eine würdige Heimstatt für Werke Georg Kolbes und Museum genutzt“, schreibt der Vorsitzende Tim Fechner im vermutlich letzten Rundbrief des Vereins. Die Fördervereinsmitglieder sehen daher den Vereinszweck erfüllt und haben deshalb die Auflösung beschlossen.

Bruchbude wird zu schmuckem Haus

Der Verein betont besonders die gute Zusammenarbeit in Waldheim, ohne die die Immobilie am Niedermarkt heute vielleicht noch ganz anders aussehen würde. „Dem ehemaligen Bürgermeister, Herrn Blech, den richtigen Entscheidungen von Abgeordneten der Stadt, den kompetenten Mitarbeitern der Stadtverwaltung, dem Ingenieur-Büro Becker, vielen fleißigen Handwerkern und dem Engagement unseres Vereins ist es zu verdanken, dass aus der ‚Bruchbude‘ am Niedermarkt 8 in Waldheim ein schmuckes Stadt- und Museumshaus gestaltet werden konnte“, schreibt Tim Fechner.

Was für eine Bruchbude: Tim Fechner, Vorsitzender des Fördervereins Napoleonhaus, zeigt das marode Gebäude vor dem Umbau Quelle: Jürgen Kulschewski

Stadt und Museumsleitung machen sich derweil Gedanken, wie sie das Stadt- und Museumshaus weiter beleben können. So startet nun die neue Veranstaltungsreihe „Geschichte(n) im Museumshaus“. Die einzelnen Veranstaltungen haben so rein gar nichts mit Georg Kolbe zu tun, versprechen aber dennoch Abwechslung, Kurzweil und Wissensgewinn.

Scharfe Zunge

Mit Kurzweil beginnt die neue Reihe. Birgit Lehmann gestaltet als Gräfin Cosel am 24. Januar einen humorvollen Abend. Der Name ist ein Begriff in der mittelsächsischen Kulturlandschaft, denn Birgit Lehmann ist durch viele Veranstaltungen des Mittelsächsischen Kultursommers und auch vom Kommunalopolitischen Aschermittwoch in Penig bekannt. Scharfzüngig und spitz ist ihr Humor und auf jeden Fall witzig und unterhaltsam.

Korporal Stange (Bert Lochmann) ist in Waldheim bereits gut bekannt. Quelle: Judith Schilling

Bis zum Juni stehen die weiteren „Geschichte(n) im Museumshaus“ fest. Wissensgewinn verspricht die Veranstaltung am 28. Februar, wo es um die Kunst des Bierbrauens im Mittelalter geht. Einen Monat drauf erzählt Korporal Stange Geschichten über das heimliche Örtchen. Korporal Stange heißt im bürgerlichen Leben Bert Lochmann, ist Fliesenlegermeister und Fachinformatiker aber auch als freiberuflicher Dozent und Darsteller historischer Figuren unterwegs. An der Oberschule Waldheim kennt man ihn auch, hier führte er als Kapitän Stange zum Beispiel mal die Siebtklässler als in die Seefahrerei des 17. Jahrhunderts ein. In weiteren Veranstaltungen der Reihe am 25. April, 23.Mai und am 27. Juni geht es jeweils um die Geschichte der Ankerbausteine, eine Buchlesung mit Patrizia Spruck und Gewürze – was ja wieder zu Waldheim passt.

Sanierung wie Wiederaufbau

Es ist offenes Geheimnis in Waldheim, dass die Besucherzahlen des Stadt- und Museumshauses noch nicht das Gelbe vom Ei sind. „Am Weihnachtsmarktwochenende war das Haus gut besucht. Gleichwohl wollen wir es jetzt mit den Veranstaltungen weiter beleben“, sagt Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP). Rund 1,7 Millionen Euro kostete die Sanierung – man kann beinahe Wiederaufbau dazu sagen – des ehemaligen Tuchmacherhauses zum Stadt- und Museumshaus. In diesem übernachtete Napoleon am 6. Mai 1813, bevor er mit seinen Truppen im Oktober die Völkerschlacht verlor.

Der humorvoller Abend mit Birgit Lehmann als Grafin Cosel am 24. Januar beginnt um 19.30 Uhr im Stadt- und Museumshaus am Niedermarkt 8 in Waldheim. Karten kosten 15 Euro, ermäßigt zwölf Euro. Um Voranmeldung wird gebeten unter 034327/ 5 72 34

Von Dirk Wurzel & André Pitz