Müll und Recycling – um diese Themen drehte sich der Tag der offenen Tür an der Grundschule Leisnig am Sonnabend. In der Woche zuvor betrachteten die Kinder den Stoff aus den verschiedensten Blickwinkeln. Und kamen unter anderem zu der Erkenntnis, dass auch Bio ganz schön Müll fabrizieren kann.