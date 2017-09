Waldheim: Magirus kaputt – Spender gesucht

Waldheim/Richzenhain. Jahrzehntelang rollte er anderen zur Hilfe – jetzt braucht er selbst welche. Die Rede ist vom Magirus der Richzenhainer Feuerwehr, der die Drehleiter trägt. Bis 1981 war der Oldtimer, Baujahr 1939, im Einsatz der Feuerwehr Waldheim und lief dann bei den Kameraden im Ortsteil bis zur Wende noch bei Hilfseinsätzen. Danach war das Schmuckstück zu Repräsentationszwecken im Einsatz. Nun ist eine Zylinder-Laufbuchse gebrochen und einige andere Kleinigkeiten gibt es an dem Oldi ebenfalls zu reparieren. Darum hat sich der Feuerwehrverein seiner angenommen und einen Spendenaufruf gestartet.

„Es war damals das erste Feuerwehrfahrzeug im Landkreis Döbeln, dessen Drehleiter kraftbetrieben war“, sagt Holger Miedtank vom Feuerwehrverein. Die Waldheimer haben den Magirus damals übrigens selbst bezahlt – mit Spenden. Keine einzige Reichsmark öffentliches Geld hatte das Auto gekostet.

Nun braucht es wieder Spenden, um den Langhauber-Lkw wieder zum Fahren zu bringen. 5000 Euro, so schätzt Holger Miedtank, wird es kosten, die kaputte Laufbuchse auszutauschen und die anderen Dinge zu reparieren. Einen Anbieter konnte er ermitteln. Eine Firma in England fertigt solche Laufbuchsen. Liefert diese aber nicht einzeln, sondern für alle Zylinder. Die Waldheimer bräuchten dann sechs, denn der Magirus hat sechs Töppe. Der Feuerwehrverein hat sich zum Ziel gesetzt, den Veteranen bis zu den Feuerwehrtagen 2019 instand zu setzen. In diesem Jahr feiert das Fahrzeug ja auch seinen 80. Geburtstag. „Die Leute haben bereits fleißig gespendet, ein Fünftel der geplanten Kosten ist bereits reingekommen“, sagt Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). Ihm und der Stadt ist es wichtig, dass das Auto wieder rollt. Seit zwei Jahren ist es wegen des Defektes zum Stillstand verdammt.

Da der Feuerwehrverein gemeinnützig ist, kann er Spendenquittungen ausstellen. Auch darum läuft die Reparatur des DL 26 über ihn – DL steht übrigens nicht für „Döbeln“, sondern für „Drehleiterfahrzeug“.



Kontoverbindung für Spenden: Kreissparkasse Döbeln

Empfänger: Freiwillige Feuerwehr Waldheim“

Iban: DE82 8605 5462 0031 0107 65

Bic: SOLADES1DL

Stichwort: Spende DL26

Von Dirk Wurzel