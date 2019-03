Waldheim

Das passte zum Frühlingsfreitag. Als das Frühjahrskonzert der Waldheimer Oberschule erklang, tauchte die untergehende Märzsonne die Stadt an der Zschopau in warmes Licht. Und warm war auch gewesen an die diesem Tag. „Es ist doch toll, dass unser Frühjahrskonzert an einem Frühlingstag stattfindet. Das hebt die Stimmung“, sagte Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP).

Bevor die Jugendlichen mit Stimme, Klavier, Klarinette, Blockflöte, Sitztrommel und diversen Saiteninstrumenten loslegte, brachte der Bürgermeister die Konzertbesucher noch auf den neuesten Stand in Sachen MDR-Osterfeuer. Das ist die große Fatsche auf zwei Bühnen, die durchs Sendegebiet Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zieht und wo letztlich die Rundfunkhörer das letzte Wort haben, indem sie für den Austragungsort abstimmen. Das könnte Christina „Millionen Lichter“ Stürmer an die Zschopau bringen (die DAZ berichtete). „Die Leute vom MDR waren drei Stunden vor Ort, haben sich die Kirche und den Oberwerder angesehen. Ob wir in der Vorauswahl der sechs Städte sind, wird am Montag bekannt gegeben“, sagte Steffen Ernst.

Und dann legten die Oberschüler richtig los. Am Konzert waren neben dem Chor auch die Schulband und die Tanzgruppe beteiligt. Es bot eine bunte Mischung aus Tanz, instrumentaler und vokaler Musik sowie Rezitation. Über 100 Besucher verfolgten das im gut gefüllten Ratssaal und es schien, als ob es genausoviele Mitwirkende gab. Kantor René Michael Röder hatte auch eine Komposition beigesteuert, die Elias Röder und Musiklehrerin Kathrin Lowag auf Klarinetten vortrugen.

Bildende Schülerkunst verziert derzeit die Flure vorm Sitzungssaal im Waldheimer Rathaus. Hier zeigen die Schüler ihre Werke, die wahre Hingucker sind. Kunstlehrerin Gisela Schöne eröffnete nach dem Konzert diese Ausstellung.

Von Dirk Wurzel