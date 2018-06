Waldheim

Jazz auf dem Friedhof – das gibt es selten. Auch sonst wird diese Woche in Waldheim im Landkreis Mittelsachsen an ungewöhnliche Orten musiziert, und zwar aus freudigem Anlass: Die von Marcus Stahl in Dresden gebaute transportable Waldheimer Truhenorgel wird mit mehreren Konzerten eingeweiht. Und nicht ein Konzert ist wie das andere.

Konzert in der Gefängniskirche

Das erste wird am Donnerstag im Ratssaal von Waldheim gespielt, Das zweite am Freitag in der Schlosskirche St. Otto auf dem Gelände der Justizvollzugsanstalt. Wer dabei sei möchte, erlebt ein seltenes Festkonzert für Trompete und Orgel mit dem Trompetenvirtuosen Joachim Karl Schäfer aus Radebeul und dem Waldheimer Kantor René Michael Röder.

Anmelden für sehr seltenes Konzert

Nur selten öffnen sich für derartige Konzerte die Tore der Gefängniskirche. Bis Mittwoch 14 Uhr muss sich anmelden, wer dabei sein möchte. Das ist telefonisch über 0173/3 689 496 oder per Mail über sylke.friedrich@t-online.de möglich. Der Kartenvorverkauf läuft auch direkt über das Pfarramt am Waldheimer Schulberg oder das Juwelier-Geschäft von Heidrun Popko am Obermarkt.

Eintritt mit Personalausweis

Beginn ist 18 Uhr, Einlass von 17.15 Uhr bis 17.45 Uhr, Treff an der Torwache Dresdener Straße 1. Dort ist auch die Abendkasse für reservierte und noch nicht abgeholte Eintrittskarten. Der Personalausweis ist mitzubringen, Handys, Fotoapparate oder gefährliche Gegenstände dürfen in die Justizvollzugsanstalt nicht mitgenommen werden

Klangliche Vielfalt an fünf verschiedenen Konzertorten

Die Waldheimer weihen mit der einzigartigen Konzertreihe die neue, für die Stadt Waldheim gebaute Truhenorgel von Marcus Stahl ein. An fünf verschiedenen Orten werden wir vom 7. bis 10. Juni die klangliche Vielfalt der Orgel im Rahmen der Einweihungsfesttage entdecken.

Alle Termine der Fest-Konzerte:

Donnerstag, 7. Juni, 18 Uhr, Großer Ratssaal im Rathaus Waldheim, öffentliche Orgelprobe und konzertante Vorstellung des Instruments mit dem Dresdener Orgelbauer Marcus Stahl, dem Dresdener Orgelsachverständigen Reimund Böhmig-Weißgerber und Kantor René Michael Röder

Freitag 8. Juni, 18 Uhr, Schlosskirche St. Otto in der Justizvollzugsanstalt Waldheim, Festkonzert Trompete und Orgel mit dem Trompetenvirtuosen Joachim Karl Schäfer, Radebeul, und Kantor René Michael Röder (nur mit Personaldokument, reservierungspflichtig über 0173 3689496 oder sylke.friedrich@t-online.de)

Sonnabend, 9. Juni, 18 Uhr, Katholische Kirche Waldheim, Schillerstraße: „Orgel & Rotwein“. Es erklingen unter anderem die 40 Vaterunser-Variationen von Johann Ulrich Steigleder. mit dem Orgelsachverständigen Reimund Böhmig-Weißgerber musizieren Kantor René Michael Röder und Gäste. Eintritt frei, Kollekte am Ausgang erbeten.

Sonntag 10. Juni, 10.30 Uhr, Stadtkirche Waldheim, Festgottesdienst zur Orgelweihe: Musik für zwei Orgeln mit dem Orgelsachverständigen Reimund Böhmig-Weißgerber, Kantor René Michael Röder und Gästen, anschließend Orgelschmaus und Prozession zur Friedhofskapelle.

Sonntag 10. Juni, 14 Uhr, Friedhofskapelle Waldheim: Improvisationen in Jazz mit Scotty Böttcher aus Dresden. Eintritt frei, Kollekte am Ausgang erbeten.

Von Steffi Robak