Waldheim

Das Rathaus brennt! Mit einem Großaufgebot eilten die Kameraden der Waldheimer Feuerwehren darum am Montagabend in die Stadt. Dort zeigte sich aber: Es war zum Glück nur ein Fehlalarm.

Zu spätabendlicher Stunde musste Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) am Montag den Feuerwehrleuten das Rathaus aufschließen. „Jemand hatte Rauchentwicklung von außerhalb festgestellt. Aus dieser Perspektive sah das aus, als ob es brennt“, schildert Steffen Ernst den Einsatz. Gemeinsam mit den Feuerwehrleuten suchte er das Gebäude nach einem möglichen Brandherd ab. „Aber weder durch Geruch noch durch Augenschein ließ sich irgendwas feststellen“, sagt der Bürgermeister. „Es war aber trotzdem ein großer Schrecken.“

Das Waldheimer Rathaus ist brandschutztechnisch auf dem neuesten Stand, hat eine Brandmeldeanlage. Spezielle Sensorik, Steffen Ernst nennt sie Schmelzkabel, zeigen an, wenn sich die Kabelstränge erhitzen, wenn da was schmort.

Mit sechs Fahrzeugen, darunter der Hubsteiger der Waldheimer Wehr, und 30 Kameraden waren die Feuerwehren am Montagabend im Einsatz. Auch die Ortswehren aus Reinsdorf und Richzenhain waren beteiligt. Waldheims Wehrleiter Daniel Seifert kann nachvollziehen, wie es zu dem Fehlalarm kam. „Kameraden, die von oben in die Stadt einfuhren, berichteten ebenfalls von Rauchschleier in der Innenstadt. es sah komisch aus.“ Möglicherweise habe die Person, die den Feueralarm auslöste, das als Brand im Rathaus interpretiert. Zudem, so sagt Daniel Seifert, brenne jetzt im April das eine oder andere Feuermehr und qualmt vor sich hin.

Auf jeden Fall hat die Feuerwehr ihre Einsatzkraft gezeigt. Schnell waren die Kameraden zahlreich am Einsatzort. Daniel Seifert ärgert sich deshalb nicht über den Fehlalarm.

Von Dirk Wurzel