Waldheim

Die Beethoven-Serie zu den Waldheimer Neujahrskonzerten setzt sich am Sonnabend fort. Einmal mehr sorgt die Veranstaltung für ein musikalisches Alleinstellungsmerkmal für das sächsische Waldheim: „Beethoven-Aufführungen, dank historischer Instrumente der Klassik im Originalklang, werden sonst vielleicht noch in Breslau und in Paris geboten, in Deutschland am ehesten in Köln“, erläutert Waldheims Kantor René Michael Röder, der das Konzert leitet.

Ohne Olsens Egon

Neben Ludwig van Beethovens 5. Sinfonie ( Schicksalssinfonie) steht die Weihnachtskantate „Kündlich groß ist das gottselige Geheimnis“ von Johann Friedrich Agricola auf dem Programm. Diese Kantate studierte Röder mit den Sängerinnen und Sängern des Kammerchors Capella Vocale ein, den Sängerinnen und Sänger der Kantorei sowie weitere Gäste verstärken. Den Schluss bildet der Kaiserwalzer von Johann Strauß. „ Johann Strauß im Originalklang, das ist in Deutschland möglicherweise ein völliges Novum“, so Röder weiter. Der Walzerkönig soll damit dem Tresorknacker den Rang ablaufen. Die Egon-Olsen-Melone lässt Röder also am Sonnabend im Schrank. Als Abschluss hatte die Capella Daleminzia unter der Leitung des Kantors sonst immer Friedrich Kuhlaus Elverhøj-Ouvertüre gespielt – dänische Nationalmusik, bekannt aus „Die Olsenbande sieht rot.“

Großes Orchester

Zu dem Konzert am Sonnabend erleben die Gäste ein sehr viel größeres Orchester, als sie es sonst von Röders Aufführungen alter Musik mit historischen Instrumenten gewöhnt sind. Musikgeschichtlich liegen gut 200 Jahre dazwischen. „Die Instrumentierung vor allem bei späteren Beethoven-Werken wird reicher, und dadurch auch die Streichergruppe größer. Ich freue mich sehr darauf und denke, auch die Musiker kommen sehr gern nach Waldheim.“ Die Capella Daleminzia wächst für dieses Konzert auf 45 Musiker.

Beethoven schon im Studium

Die erste intensive Begegnung hatte Röder als Student an der Musikhochschule in Weimar: Beim Orchesterleitungs-Examen dirigierte er Beethovens siebente Sinfonie. „Damals keimte in mir der Wunsch, eines Tages alle seiner Sinfonien dirigiert zu haben.“

Hagen Kunze moderiert

Mit den Neujahrskonzerten von Waldheim erfüllt sich der Kantor diesen Wunsch und ist dabei nun an Station fünf angelangt. Es soll auch für die Konzertbesucher ein erfüllendes Erlebnis werden. Den Abend moderiert auch in diesem Jahr Hagen Kunze.

Das Konzert beginnt um 17 Uhr in der Waldheimer Stadtkirche. Karten kosten in der Preiskategorie A 20 oder ermäßigt 16 Euro, in der Kategorie B 15 oder ermäßigt elf Euro. Sie sind im Waldheimer Pfarramt am Schulberg, beim Juwelier Popko am Obermarkt und an der Abendkasse erhältlich.

Von daz