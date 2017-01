Waldheim. Schnelles Internet mit Richtfunk – das wollen David Nolte und Jan Bretschneider in Waldheim anbieten. Ziel ist es nicht, die ganze Stadt zu versorgen. Es geht zunächst um die weißen Flecken, dort wo das Internet langsam ist, die Leute aber auf schnellen Datenverkehr angewiesen sind – wie im Waldheimer Gewerbegebiet. Innerhalb von sechs Monaten könnten David Nolte und Jan Bretschneider die Funkstrecken aufgebaut haben. Wenn sie genügend Kunden finden.

Bis die Stadt den Breitbandausbau mit Fördergeld vorangetrieben haben wird, werden noch zwei Jahre ins Land gehen. Da müssen Förderanträge geschrieben und bewilligt, Aufträge ausgeschrieben und vergeben werden, Stadtratsbeschlüsse fallen. Der Bau selbst dauert dann ebenfalls einige Zeit, schließlich geht es um umfangreiche Erdarbeiten, um die Glasfaserkabel zu verlegen. Und dann ist noch lange nicht klar, ob das gesamte Stadtgebiet erschlossen sein wird. Zwar spricht die Breitbandinitiative des Bundes von flächendeckender Versorgung. Aber: „Flächendeckend heißt 93 Prozent. Die sieben Prozent Differenz sind in Waldheim zum Beispiel das Gewerbegebiet“, sagt David Nolte.

Das teuer Strippenziehen entfällt beim Richtfunk-Internet. „Das ist kein LTE und auch kein Mobilfunk. Wir verwenden ganz andere Frequenzen“, stellte David Nolte auf einer Informationsveranstaltung bei der Waldheimer Speditionsgesellschaft (WSG) klar. David Nolte arbeitet selbst dort als IT-Spezialist und kennt die Probleme mit dem langsamen Internet im Gewerbegebiet. „Wir merken da, wenn wir große Kartendateien für die Navigationssysteme herunterladen müssen. Das dauert lange“, sagte er. Die WSG hat sich deshalb selbst mit Funk ausgeholfen und das Internet so beschleunigt. Technisch funktioniert das so: An einer Übergabestation geht der Datenverkehr von der Glasfaserleitung auf den Richtfunk über. Die Sendestation funkt das DSL-Signal dann zum Kunden, der eine Antenne aufs Dach gestellt bekommt. In Waldheim könnte die Übergabestation im Gewerbegebiet stehen, denn eine der dortigen Firmen hat sich auf eigene Rechnung Glasfaserkabel für schnelles Internet legen lassen. Diese Leitung kann man anzapfen. Lediglich 400 Meter Glasfaserkabel von der Zapfstelle bis zur Funkstation auf dem WSG-Gelände sind zu verlegen.

Zur Infoveranstaltung waren etliche Gewerbetreibende und Stadträte fast aller Fraktionen gekommen. Kathrin Schneider (CDU) zeigte sich begeistert und fragte sich, weshalb man so lange über das Internet diskutiere und jetzt kämen die jungen Leute daher und hätten eine fantastische Lösung. Sie bat zur Testabstimmung, dem das Publikum aber nicht nachkam. Dafür sahen sich die Jan Bretschneider und David Nolte etlichen Fragen ausgesetzt. Wie sicher wird das Netz sein? (Mindestens 99 Prozent). Wie lange dauert es bei Ausfall bis die Störung behoben ist? (zwölf Stunden). Warum kostet das 60 Euro im Monat, wenn ich als Privater bei der Telekom schon eine Internetflat für 45 Euro im Monat bekomme? Weil sich die Preise für Gewerbetreibende und Privathaushalte nicht vergleichen lassen. Gewerbetreibende zahlen nämlich mehr. Harry Hofmann, Leiter der Waldheimer Niederlassung des Autohauses Mäke, wollte wissen, weshalb die Stadt nicht etwas Fördergeld zum Richtfunk-Internet dazugibt. Weil das aus rechtlichen Gründen nicht geht, stellte Bürgermeister Steffen Ernst klar. Er ist froh, dass sich junge Leute Gedanken gemacht und Lösungen gefunden haben. Eine Konkurrenz zur Telekom ist das aber nicht.

Die Stadt hat mittlerweile die Breitband-Studie vorliegen, demnächst kommt das Thema in den Stadtrat. Es geht dabei um den Förderantrag für den Glasfaser-Ausbau, den jetzt viele Kommunen stellen. „Auch bei zehn Prozent sind das immense Kosten, die viele Kommunen ohne Kredit nicht werden stemmen können“, sagte Steffen Ernst. „Wir unterstützen damit einen Konzern, der seine Kosten dadurch zu 100 Prozent gefördert bekommt“, sagte Steffen Ernst. Die Waldheimer Richtfunker pfeifen dagegen auf Fördergeld. „Wir sind Macher und wollen nicht erst lange Anträge schreiben“, sagte David Nolte.

Kommentar: Funk ist fantastisch

Fantastisch. So kurz und knapp fällt das Fazit über das aus, was David Nolte und Jan Bretschneider in Waldheim zum schnellen Internet via Richtfunk zu sagen hatten. Fantastisch, weil es rasch und fast ohne teure Schachtarbeiten aufzubauen ist. Fantastisch, weil die Preise bezahlbar klingen. Fantastisch, weil es junge Leute aus der Region sind, die hier eine tragfähige Lösung erarbeitet haben. Fakt ist, dass es noch eine ganze Weile dauert, bis die Ankündigung der Bundesregierung, überall Internet mit einer Übertragungsrate von 50 Megabit pro Sekunde zu haben, Tatsache geworden sein wird. 2018 war das Ziel, es dürfte 2019 oder 2020 etwas werden. Nicht nur als Überbrückung, sondern auch als dauerhafte Lösung bietet sich da die Richtfunk-Alternative an. Sie ist vergleichsweise billig zu installieren, wenn genügend Leute Anschlüsse kaufen. Die Gewerbetreibenden im Waldheimer Gewerbegebiet leiden unter dem langsamen Datennetz. Es bedeutet für sie wirtschaftliche Nachteile, es macht den Standort nicht unbedingt attraktiv. Jetzt ist es an ihnen, David Nolte und Jan Bret- schneider zu unterstützen. Die Preise, die sie aufrufen, klingen jetzt auch nicht gerade utopisch. Die Infoveranstaltung in Waldheim zeigte auch, was die Breitband-Initiative des Bundes eigentlich ist: Eine Subvention der Telekom, die die Aufträge zum Ausbau wahrscheinlich bekommen wird. Es ist schade und unsinnig, dass solche kleinen Initiativen, wie in Waldheim, kein Fördergeld für den Richtfunk bekommen können. Der Staat unterstützt Konzerne, mittel- und kleinständische Firmen fallen hinten runter. Dirk Wurzel