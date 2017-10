Waldheim: Stadt warnt vor falschem Spendensammler

Waldheim. Ein mutmaßlicher Betrüger ist in Waldheim treibt sein Unwesen in Waldheim. Die Stadtverwaltung warnt vor einem etwa 1,70 Meter großen Mann mit Glatze, geschätzt etwa 50 Jahre alt. „Wir weisen darauf hin, dass ein falscher Spendensammler im Gebiet Waldheim unterwegs ist. Dieser Mann gibt an, Spenden im Auftrag oder Namen der Stadt Waldheim für behinderte/kranke Kinder zu sammeln. Das stimmt nicht!“, informiert Mandy Thümer, Leiterin des Waldheimer Ordnungsamtes.

Wer den falschen Spendensammler bei seinem Tun beobachtet, sollte das Ordnungsamt unter 034327/ 5 72 54 informieren oder sich an die Polizei wenden, rät die Ordnungsamtsleiterin. Das Döbelner Revier ist unter 03431/ 65 90 zu erreichen.

Von Dirk Wurzel