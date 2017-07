Waldheim. Herausgerissene Sanitärkeramik, abgefetzte Seifenspender, zerstörte Deckenlampen: Im Damenbereich des WC-Hauses an der Zschopaubrücke bietet sich ein Bild der Verwüstung. Unbekannte haben in der öffentlichen Bedürfnisanstalt am Dienstag gehaust, wie die Vandalen. Die Stadt sucht nun Zeugen. In einem anderen Fall von Vandalismus in Waldheim ist es dagegen gelungen, einen Tatverdächtigen zu ermitteln.

„Es war am helllichten Tag. Wir können den Zeitraum eingrenzen, in das geschehen sein muss: Zwischen 7 und 15 Uhr“, sagt Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). Möglich ist das, weil die Putzfrau früh um 7 Uhr sauber gemacht hat und bei der Nachmittagsreinigung gegen 15 Uhr die Beschädigungen festgestellt hat. Dazu gehören herausgerissene WC-Becken, der abgerissene Seifenspender und die zerstörte Lampe. Die Schäden kann die Stadt Waldheim noch nicht beziffern. Gleichwohl will Waldheim das öffentliche WC rasch wieder herrichten lassen, sodass es zum Stadtfest fertig ist.

Zuletzt hinterließen in Waldheim Randalierer in der Nacht auf den 17. März enorme Schäden. Sie ließen ihre Zerstörungswut an einem Buswartehäuschen am Bahnhof aus. Dort zerschmissen sie die Scheiben. Auch das Bedienfeld eines Ticketautomaten der Deutschen Bahn zerschlugen die Randalierer und zerschmissen die Fenster von vier Autos ein, die an der Breitscheidstraße sowie Bahnhofstraße standen. Ein Fenster der Oberschule war. In diesem Fall konnte die Polizei drei Tatverdächtige ermitteln. Gegen zwei hat die Staatsanwaltschaft Chemnitz das Verfahren nach Paragraf 170 Strafprozessordnung eingestellt, weil diesen Beschuldigten keine Tatbeteiligung nachzuweisen war. Das teilt Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart auf Nachfrage der Döbelner Allgemeinen Zeitung mit. Der dritte Beschuldigte ist Jugendlicher, also zwischen 14 und 18 Jahre alt. Gegen ihn will die Staatsanwaltschaft das Verfahren demnächst abschließen. Bei einem möglichen Prozess gegen den jungen Mann vorm Jugendgericht des Amtsgerichtes Döbeln ist die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Der Tatvorwurf lautet unter anderem auf gemeinschädliche Sachbeschädigung. Zerstören Randalierer Dinge, die von öffentlichen Nutzen sind, machen sie sich dieser Straftat schuldig, die mit höherer Strafe bedroht ist.

Anders als vor vier Monaten schlugen die Täter diesmal tagsüber zu. Darum hofft der Bürgermeister auf Zeugen, die etwas beobachtet haben können. Sie sollen sich bitte beim Polizeirevier Döbeln, Telefon 03431/ 65 90, oder im Waldheimer Ordnungsamt, Telefon: 034327/ 5 72 55, melden.

Von Dirk Wurzel