Waldheim

Die Verschönerer mussten ihre Halle am Kornhaus räumen. Das liegt an den neuen Eigentumsverhältnissen des Grundstücks. Aber die Stadt half dem Verein und stellte ein kleines Gebäude zur Verfügung, wo der Verein sein Material und Werkzeug lagern kann. Der Bauhof half beim Umzug mit. Nur wo die Verschönerer jetzt eingezogen sind, soll nicht in der Zeitung stehen. Wer an die vielen Laubeneinbrüche der jüngsten Vergangenheit denkt, kann das sicher nachvollziehen.

Material- und Werkzeug

Im neuen Domizil steht natürlich eine Werkbank. Hier schweißt Dietmar Hack gerade einen Rahmen für ein Fenstergitter. Autogen, versteht sich. Also mit einer Flamme aus Acetylen und Sauerstoff zieht Dietmar Hack die Schweißnähte. Gelernt ist schließlich gelernt. Und für den Einsatz im Wald, wo es weit und breit keinen Stromanschluss für einen Schweißtrafo gibt, ist diese Art der Metallverbindung bestens geeignet. Im neuen Lagerhaus des Vereins hat Dietmar Hack auch einige Regale zusammengeschweißt. In diesen lagern jetzt Rohre, die unter anderem für Geländer gebraucht werden. Aber auch die eisernen Gestelle der Bänke und die Latten der Sitzflächen lagern hier. Um mittlerweile 200 Bänke kümmert sich der Verschönerungsverein.

Neues Dach und neue Rinne

Bevor der Umzug starten konnte, war einiges am neuen Domizil zu tun. „Wir mussten das Dach neu decken und klempnern“, sagt Karl Schuster, stellvertretender Vereinsvorsitzender, und zeigt auf die neue Dachrinne. Beim Umzug packten dann Mitglieder und Nichtmitglieder gemeinsam an, wofür der Verein sehr dankbar ist.

Schubkarreneinsatz im Wald

Am Wochenende haben die Verschönerer den Wanderweg an der Bergstraße auf Vordermann gebracht. Den hatte der Regen stark ausgespült. Nun hat er wieder eine ordentliche Schotterdecke nach dem Schubkarreneinsatz des Verschönerungsvereins. Mit 160 Schubkarrenladungen brachten die Teilnehmer dieses Subbotniks den Weg nach Diedenhain wieder in Ordnung. Wer selbst etwas für den Verschönerungsverein tun möchte, kann sich für 75 Euro einen goldenen Stern kaufen, der dann im Wachbergturm hängt. Näheres steht unter www.ein-stern-fuer-waldheim.de

Von Dirk Wurzel