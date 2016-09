Waldheim. Flötenmusik zur Klaviervesper – diese ungewöhnliche Konstellation erlebt Waldheim am Sonnabend, dem 17. September 2016. Zur mittlerweile 36. Klavier-Vesper am Blüthner-Flügel auf der Orgelempore der Stadtkirche Waldheim lädt wieder die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde um 18 Uhr ein. Es musizieren das Querflötenensemble der Musikschule „Neue Musik” Leipzig und Kantor René Michael Röder. Im Ensemble wirken die Musiklehrerinnen Elizaveta Birjukova und Anne Kathrin Ludwig mit. „sind dem Waldheimer Publikum bereits bekannt durch Auftritte bei Klaviervespern oder Konzerte der Capella Daleminzia. Erstere von beiden leitet das Querflötenensemble und wird in dem Programm auch einige Solostücke zum Besten geben“, erläutert Kantor Röder. Erst Sonntag spielte er mit dem Querflötenensemble auf Schloss Tammenhain bei Wurzen.

Boismmortier zum krönenden Abschluss

Musikalisch wird es barock zugehen bei der 36. Klaviervesper am Sonnabend. Auf dem Programm stehen unter anderem Johann Sebastian Bachs Querflötensonate in E-Dur und eine Cembalo-Suite von Georg Friedrich Händel, die Kantor Röder auf dem „Zupfklavier“ spielen wird. Das „Konzert für fünf Querflöten“ aus der Feder des französischen Barockkomponisten Joseph Bodin de Boismortier bildet denn den krönenden Abschluss der Klaviervesper. „Bei diesem Stück musizieren wir alle zusammen“, sagt René Michael Röder, der sich auf das sehr abwechslungsreiche Programm freut. Der Eintritt zur Klaviervesper ist frei, eine Spende wird am Ausgang für die Kirchenmusik erbeten.

Von Dirk Wurzel