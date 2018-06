Mit vier Jahren schon zur Feuerwehr? Das geht ab sofort in Waldheim. Ein auf der letzten Sitzung des Stadtrates gefasster Beschluss ebnete den Weg für die neue Bambinifeuerwehr.

Kein neues Vorhaben

Überraschend kam das Vorhaben nicht, Ordnungsamt und Feuerwehr überlegen bereits seit geraumer Zeit, wie man den Nachwuchsproblemen entgegentreten kann. Bereits Anfang April sollte die Bambinifeuerwehr durch den Stadtrat. „So kann schon früh damit begonnen werden, spielerisch an die Kinder heranzutreten und Aufklärungsarbeit zum Thema Feuerwehr zu leisten“, sagte damals Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). Doch die Vorlage wurde kurz vor Abstimmung aufgrund von Formfehlern noch einmal zurückgezogen. Mittlerweile ist alles unter Dach und Fach.

Jugendarbeit wichtig für Nachwuchs

Bisher konnten sich Kinder in der Abteilung Jugendfeuerwehr engagieren. Das Eintrittsalter dafür beträgt jedoch acht Jahre. „95 Prozent der Freiwilligen Feuerwehr Waldheim generieren sich aus der Jugendfeuerwehr“, wird in der Vorlage des nun gefassten Beschlusses ausgeführt. Für die Kameraden ist die Jugendarbeit also ein wichtiges Instrument, um potenziellen Nachwuchs mit der Thematik Feuerwehr vertraut zu machen, zu begeistern und für ein Engagement zu gewinnen.

Aufsicht geregelt

Laut der neu aufgesetzten Ordnung für Kinderfeuerwehrgruppen entscheidet die Wehrleitung, wer die Bambini beaufsichtigt. „Der Leiter muss die fachlichen, feuerwehrtechnischen Fähigkeiten und pädagogisches Geschick besitzen. Ebenso muss er über ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit den Kindern verfügen“, wir unter anderem in der Ordnung festgehalten. Voraussetzung ist darüber hinaus die Jugendleitercard – ein Ausweis für Ehrenamtler in der Jugendarbeit. Verlangt wird zudem der Zusatzlehrgang „Leiter Kinderfeuerwehr“. Wer den nicht vorweisen kann, muss die Schulung innerhalb eines Jahres nachholen.

Soziale Kompetenzen fördern

„Die Kinderfeuerwehrgruppe soll in erster Linie die soziale Kompetenz, das Gemeinschaftsleben und die demokratischen Lebensformen unter den Kindern pflegen und fördern“, wird in der Ordnung als Ziel erklärt. Versprochen werden Sport, Spiele, Wanderungen, Fahrten, Basteln, Werken, Singen, Musizieren „sowie praktische Betätigung in der eigenen Gemeinschaft.“ Sollte etwas passieren, sind die Kinder genauso wie Betreuer und Helfer bei der Unfallkasse Sachsen versichert.

Übergang zur Jugendfeuerwehr

Und natürlich – ganz im Interesse der Waldheimer Feuerwehr sowie den Ortswehren – können Kinder, „die sich in der Kinderfeuerwehrgruppe bewährt haben“, nach Vollendung des achten Lebensjahres in die Jugendfeuerwehr übernommen werden.

Von André Pitz