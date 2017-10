Waldheim erhöht Elternbeiträge für Kindergartenkinder

Waldheim. Mit Beginn des neuen Jahres werden in Waldheim die Elternbeiträge für Kindergartenkinder steigen. Statt den bisher für das erste Kind zu entrichtenden 94 Euro für eine neunstündige Betreuung werden nun 98 Euro fällig.

Ausschlaggebend für die Erhöhung sind vor allen Dingen zwei Faktoren. „Die allgemeinen Betriebskosten wie Gas, Strom und Wasser steigen in den Kindertageseinrichtungen wie in jedem anderen Haushalt auch“, erklärt Elke Seidel aus der Kämmerei. Zudem passte der Freistaat in der Vergangenheit den Personalschlüssel an – zuletzt auf 1 zu 12 ab September 2016. „Die Waldheimer Kindertageseinrichtungen befinden sich alle in freier Trägerschaft. Und diese Träger haben ihre Besetzung auch entsprechend dem erforderlichen Personalschlüssel angepasst“, erläutert Seidel. Daraus ergeben sich insgesamt höhere Betriebskosten (berechnet aus Personal- und Sachkosten), die sich nun auf den Elternbeitrag auswirken.

Auch Familien mit mehr als einem Kind sind von der Anhebung betroffen. Ermäßigungen für weiteren Nachwuchs bleiben jedoch, wie vom sächsischen Gesetz über Kindertageseinrichtungen festgesetzt, bestehen. „Dabei wird immer vom Grundelternbeitrag ausgegangen“, führt Seidel aus. Für das zweite Kind werden demnach 60 Prozent und für das dritte nur noch 20 Prozent der Kosten für das erste fällig. Beitragsfrei bleibt jedes weitere Kind.

Der Waldheimer Stadtrat stimmte der dafür notwendige Änderungssatzung in der letzten Sitzung mit zehn Ja- und vier Neinstimmen zu. Vor der Abstimmung machte Kommunalparlamentarier Peter Buschmann (Die Linke) seinem Ärger Luft: „Es heißt immer, dass wir hier kinderfreundlich sind. Das passt jedoch mit der Erhöhung überhaupt nicht zusammen. Auch, wenn man jeden Tag in den Nachrichten hört, wie reich Deutschland ist.“

Von André Pitz