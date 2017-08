Waldheim feiert drei tolle Tage

Drei tolle Tage feierten am Wochenende die Waldheimer und ihre Gäste bei der 27. Auflage ihres Stadtfestes. Wie immer am ersten Augustwochenende hatten die Kulturverantwortlichen im Rathaus ein buntes Programm für jeden Geschmack auf die Bühnen am Obermarkt und auf dem Oberwerder gestellt.