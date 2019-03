Waldheim

„Geschichten über das heimliche Örtchen“ heißt dieser Abend, den Korporal Stange am 28. März ab 19.30 Uhr gestaltet. Der Korporal heißt im bürgerlichen Leben Bert Lochmann, ist Fliesenlegermeister und Fachinformatiker aber auch als freiberuflicher Dozent und Darsteller historischer Figuren unterwegs.

Stiftung unterstützt

Aber passt das überhaupt in ein Stadt- und Museumshaus? „Mit Kultur ist nicht allein die Hochkultur gemeint. Es ist jedwedes Engagement, dass breite Bevölkerungsgruppen beteiligt und ihnen Möglichkeiten zur eigenen Entwicklung eröffnet“, sagt dazu François Maher Presley, dessen gleichnamige Stiftung das Stadt- und Museumshaus bei dieser Veranstaltungsreihe unterstützt und anderem die Drucksachen dafür bezahlt.

„In den letzten Jahren hat in Waldheim eine positive Entwicklung stattgefunden. Ob es die Vereine sind oder Einzelinitiativen, Waldheim hat zwischenzeitlich ein umfangreiches kulturelles Angebot, das sich im Mittelsachsen sehen lassen kann. Da sind zu nennen die von DierBooks veranstalteten Lesungen, Konzerte der Kantorei, Veranstaltungen des Verschönerungsvereins oder die Stadtführungen. Erwähnenswert sind zudem die ,Napoleon Ausstellung’, die Albrecht Bergmann betreut“, sagt François Maher Presley. „Zum Publikumsrenner entwickeln sich aber die Veranstaltungen Geschichten im , Museumshaus“, sagt der Kulturförderer. Wer übrigens schon mal zwei Tage vor Korporal Stange in Waldheim zu tun hat, kann auch mal am 26. März in der FMP-Galerie an der Schlossstraße vorbeischauen. Hier findet die Vernissage der diesjährigen Preisträger des Malwettbewerbes statt, an dem Schüler aus neun Schulen in fünf Städten teilnahmen.

Karten vorbestellen

Karten für die „Toilettengeschichten vorgetragen von Korporal Stange alias Bert Lochmann“ am 28. März ab 19.30 Uhr im Waldheimer Stadt- und Museumshaus kosten 15 oder ermäßigt zwölf Euro und sind unter Fernruf 034327/ 5 72 34 vorbestellbar.

Von Dirk Wurzel