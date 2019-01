Waldheim/Reinsdorf

Im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Reinsdorf geht es voran. Lange schon waren die Umkleiden und Sanitäranlagen ein Kritikpunkt. Auch auf den Jahreshauptversammlungen der Waldheimer Feuerwehr mahnten die Kameraden Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) und die Stadtverwaltung an, dort endlich tätig zu werden.

Drei Angebote

Das geschieht nun. Zur nächsten Sitzung hat der technische Ausschuss des Waldheimer Stadtrates das Thema auf dem Tisch. Die Mitglieder sollen den Auftrag zum Umbau der Sanitär- und Umkleideräume vergeben. Drei Firmen aus Waldheim und Umgebung reichten Angebote ein, das wirtschaftlichste unterbreitete mit rund 20 500 Euro eine Waldheimer Baugesellschaft. „Ich freue mich, dass Reinsdorf in trockene Tücher kommt. Die Reinsdorfer Wehr hat sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt, hat eine starke Jugendabteilung“, sagt Bürgermeister Steffen Ernst.

Spielplatz soll folgen

Das Geld für den Umbau nimmt die Stadt vom eigenen Konto. „Das haben wir noch 2018 in den Haushalt eingestellt“, sagt Bauamtsleiter Michael Wittig. Er hofft, nach den Umkleiden und Sanitäraranlagen gleich weiter bauen zu können in Reinsdorf. Denn das Gerätehaus soll auch ein Dorfgemeinschaftshaus werden. Und die Außenanlagen einen Spielplatz bekommen, den die Reinsdorfer auch schon lange herbei sehnen. Die Stadt hat vor, das Projekt Dorfgemeinschaftshaus plus Spielplatz mit Fördergeld aus dem Leader-Programm zu bezahlen. Noch in diesem Jahr soll Gesamtvorhaben Umbau des Gerätehauses zum Dorfgemeinschafts- und Feuerwehrhaus samt Spielplatz fertig sein. Bezahlt zum einen von der Stadt ( Feuerwehr) und zum anderen mit Fördergeld aus dem Leader-Pogramm (Dorfgemeinschaftshaus und Spielplatz).

Wiese an der Kirche zunächst für Spielplatz gedacht

„Es gab eine lange Anlaufzeit. Damit das überhaupt etwas wird, haben wir das im Ortschaftsrat so beschlossen“, sagt der Reinsdorfer Ortsvorsteher Michael Aniol und meint damit den Spielplatz. Denn für dessen Standort gab es im Dorf auch andere Favoriten. Und zwar an der Kirche, was auch eine zentraler Punkt im Dorf gewesen wäre.

Vor über zehn Jahren büßte Reinsdorf seinen Spielplatz ein, weil der Eigentümer der Fläche diese privat nutzen wollte.

Von Dirk Wurzel