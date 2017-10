Waldheim kauft private Flächen für Radweg zur Kaiserburg

Meinsberg. Seit gut drei Jahren gibt es den neuen Radweg zwischen Meinsberg und der Kaiserburg bereits. Seit der jüngsten Sitzung des Waldheimer Verwaltungsausschusses sind nun auch die letzten Eigentumsverhältnisse auf der Fläche des Weges geklärt.

Vertragliche Verpflichtung

„Für die hierfür in Anspruch genommenen privaten Flächen wurden entsprechende Bauerlaubnisverträge geschlossen“, wird in der Vorlage ausgeführt, die das Gremium einstimmig beschloss. „Darin hat sich die Stadt nach der Schlussvermessung zum Ankauf der dauerhaft in Anspruch genommenen Ackerflächen verpflichtet.“ So erklärte es auch noch einmal Bauamtsleitern Michael Wittig den Mitgliedern des Ausschusses.

Konkret handelt es sich um neun Flurstücke, die insgesamt knapp 3.900 Quadratmeter Ackerland und Wiesenfläche umfassen. Zusammengerechnet gibt die Stadt dafür rund 5.900 Euro aus. Bisherige Eigentümer der Flächen waren die Knobelsdorfer Agrarprodukt GmbH sowie zwei Erbengemeinschaften.

Bei einem Blick in die drei Beschlussvorlagen fällt auf, dass nicht für jeden Quadratmeter der gleiche Preis abgerufen wurde – achtmal sind es 1,56 Euro, einmal jedoch nur 1,02 Euro. Das brachte auch Dr. Andreas Liebau, der für die CDU-Fraktion im Verwaltungsausschuss sitzt, zu Sprache. „Der Unterschied kommt durch Ackerland und Wiesenfläche zustande. Diese werden unterschiedlich bewertet“, erklärte Bauamtsleiter Michael Wittig daraufhin.

Radweg war lange gehegter Wunsch

Der komplette Neubau des Radweges war ein vielfach geäußerter Wunsch der ehemaligen Gemeinde Ziegra-Knobelsdorf. Die hatte den Radwegbau bereits seit etwa 2004 im Aufgabenkatalog stehen. Da es dafür jedoch nie Fördermittel gab, wurde auch nie etwas aus dem Projekt. Erst die Eingemeindung einiger Ortsteile nach Waldheim und die damit einhergehende sogenannte Hochzeitsprämie brachte wieder Schwung in die Sache. Aus diesem Bonus nahm die Stadt schließlich rund 200.000 Euro in die Hand, um den 2,50 Meter breiten Radweg auf einer länge von 1.140 Metern zu finanzieren.

Von André Pitz