Waldheim

In Waldheim sollen noch in diesem Jahr verschiedene Straßenzüge und Gehwege instandgesetzt werden – so jedenfalls der Wille der Verwaltung. Doch wie sich nun herausstellte, reicht das Geld nicht für alle vier geplanten Bauabschnitte. Denn alle abgegebenen Angebote liegen deutlich über den ursprünglich geschätzten Kosten. Nun ist das Vorhaben im Umfang reduziert worden, um zumindest einen Anfang an den Stellen mit der höchsten Priorität zu machen. Dem stimmte am Donnerstagabend auch die Mitglieder des Technischen Ausschusses einstimmig zu.

Ursprünglich vier Bauabschnitte geplant

Vier Punkte umfasst die eigentliche Instandsetzungsliste. Der erste Bauabschnitt befindet sich in Reinsdorf. Bei Abschnitt Nummer Zwei handelt es sich um die Anton-Günther-Straße und Am Breitenberghang in Waldheim. Weiter sollte es im dritten Abschnitt auf der Massaneier Straße zwischen AOK und Ortseingang Massanei gehen. Als vierter Punkt stehen die Gehwege an der Vogstraße, Am Zänker und in der Goethestraße auf dem Plan.

Angebote übersteigen Budget

Gerne hätte die Stadt einen Auftrag für alle vier Vorhaben vergeben. Doch das Ausschreibungsergebnis schob dem ein Riegel vor. Sieben Firmen forderten die entsprechenden Unterlagen ab, drei gaben letztlich jeweils ein Angebot ab – und deren Summen lagen deutlich über dem eingeplanten Budget der Stadt. Rund 216.000 Euro bot die Hoff GmbH aus Ostrau an. Keine 400 Euro darüber lag das Angebot von Walter Straßenbau aus Niederstriegis. Die Roßweiner Dependance der Strabag setzte dem noch einen drauf und stieg mit rund 366.000 Euro in den Angebotsring. Insgesamt stehen der Stadt jedoch nur etwa 115.500 Euro zur Verfügung.

Instandsetzungspaket wird geschrumpft

„Wir befinden uns mittlerweile in einer fortgeschrittenen Zeit des Jahres“, gab Waldheims Bauamtsleiter Michael Wittig zu bedenken. „Es ist davon auszugehen, dass alle infrage kommenden Firmen aufgrund starker Auslastung ihrer Unternehmen mit höheren Preisen kalkuliert beziehungsweise erst gar kein Angebot abgegeben haben“, wird dazu weiter in der entsprechenden Beschlussvorlage ausgeführt. Die Lösung der Verwaltung: keinen Auftrag für das komplette vierteilige Paket vergeben, sondern dieses in Teillose aufzuspalten. „Nach Rücksprache mit dem Ingenieurbüro und dem Fachamt wurde festgestellt, dass Bauabschnitt 2 und Bauabschnitt 3 höchste Priorität haben“, wird in der Beschlussvorlage weiter informiert. Mit dieser Reduktion liegt die Verwaltung wieder im Kostenrahmen. Etwas mehr als 88.000 Euro bot die Ostrauer Hoff GmbH dafür an und bekam dafür am Ende den Zuschlag. Die soll noch in diesem Jahr loslegen.

Restgeld womöglich für Gehwege

Für die Planung hat die Stadt bereits 6.000 Euro ausgeben. Übrig bleiben demnach knapp 110.000 Euro. „Wenn die durch noch nicht absehbare Mehrkosten nicht komplett ausgeschöpft werden, bleibt uns ein kleiner Spielraum“, erläuterte der Bauamtsleiter den Mitgliedern des Technischen Ausschusses. Damit könnten im nächsten Schritt die Instandsetzungsarbeiten der Gehwege in der Vogt- und Goethestraße sowie Am Zänker angegangen werden – dann vermutlich jedoch nur in einem Umfang, den das Restbudget auch zulässt. Dafür muss dann eine neue Ausschreibung durchgeführt werden.

Von André Pitz