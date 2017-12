Waldheim muss mehr Gewerbesteuerumlage als geplant zahlen

Waldheim. „Mehr Einnahmen fordern auch mehr Umlage – das ist nun mal so“, konstatierte Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FPD) während der letzten Stadtratssitzung des Jahres. An der Zschopau sprudeln nämlich ganz offenbar die Gewerbesteuereinnahmen – und zwar so sehr, dass die Stadt nun mit Zustimmung der Räte noch überplanmäßige Mittel locker machen musste, um die Umlage für das Jahr 2017 zu bezahlen.

136.000 Euro mehr als geplant

Eingeplant waren dafür ursprünglich 400.000 Euro. Ausgehend von Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rund 5,8 Millionen Euro müssen noch etwa 136.000 Euro mehr umgelegt werden. Berechnet wird diese Steuer auf die Steuer pro Quartal. In den ersten drei Monaten des Jahres überwiesen steuerzahlende Unternehmen etwas mehr als eine Million Euro an die Stadt. Im zweiten Quartal waren es schon rund 1,7 Millionen, im dritten und vierten reichlich 1,5 Millionen. Das entspricht nur nicht ganz der Realität. „Wir liegen heute bei etwa 5,3 und nicht 5,8 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen“, betonte Kämmerin Barbara Wesler. Denn bevor die letztendlichen Zahlen für die letzten drei Monate des Jahres vorliegen, wird eben mit der Summe des dritten Quartals weitergerechnet. „Wir müssen also erst mal so zahlen. Im Januar wird das dann mit der tatsächlichen Summe verrechnet“, so Wesler.

Beiersdorf setzt Wachstumskurs fort

Welche Unternehmen der Stadt welche Summen in die Kasse spülen, wird vom Steuergeheimnis geschützt. Dass die Beiersdorf Manufacturing Waldheim GmbH jedoch dazugehört, ist an der Zschopau gewissermaßen ein offenes Geheimnis. Der Hamburger Mutterkonzern setzt jedenfalls seinen Wachstumskurs fort. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2017 stieg der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 5,1 Prozent auf etwa 5,3 Milliarden Euro. Für das Gesamte Geschäftsjahr erwartet der Kosmetik-Riese ein Umsatzwachstum von vier bis fünf Prozent. Über die Entwicklung und die Beteiligung am Erfolg der einzelnen Standorte wie dem am Waldheimer Eichberg äußert sich der Hamburger Mutterkonzern in der Regel nicht. „Wir werden uns zukünftig noch stärker auf die großen und erfolgreichen Segmente der Marke Florena fokussieren, das heißt Gesicht- und Handcremes“, hieß es zur Zukunft der Produktion in Waldheim erst im Frühjahr.

Von André Pitz