Waldheim rüstet sich für den Winter

Waldheim. Genau wie der Landkreis und viele andere Gemeinden bereitet sich auch die Stadt Waldheim auf den bevorstehenden Winter vor. Im Ernstfall – also wenn die dicken Flocken vom Himmel kommen, Gehwege und wichtige Zufahrten zuschneien sowie Straßen zufrieren – rücken in der Zschopaustadt die Mitarbeiter des Bauhofs aus.

Insgesamt stehen acht Fahrzeuge bereit, um gegen die Witterung anzukämpfen. Zwei der Vehikel befinden sich derzeit noch in der Reparatur, doch bis zum ersten Schnee soll alles einsatzbereit sein. Dann liegt es an den zwölf Bauhofmitarbeitern, die zusammengerechnet rund 70 Straßenkilometer zu räumen. „Dort, wo es mit dem Schiebeschild nicht mehr weitergeht, muss Handarbeit geleistet werden“, erklärt Waldheims Bauamtsleiter Michael Wittig. Dafür werden vier Arbeitskräfte eingespannt, die sich um die wichtigsten Stellen kümmern. Dazu gehören unter anderem Fußwege, Übergänge, Parkplätze, bestimmte Treppenaufgänge, Feuerwehrvorplätze, Taxistände und Bushaltestellen.

In den beiden Silos auf dem Bauhofgelände liegen schon rund 50 Tonnen Streumittel bereit. Etwa 200 Tonnen werden jeden Winter gebraucht. „Wir sind mit zwei Silos bisher gut gefahren. Neues Material kann sofort und unkompliziert angeliefert werden und das hat immer gut geklappt“, sagt Wittig. Die Vorteile gegenüber einer entsprechenden Lagerhalle lägen auf der Hand. „Das Salz ist aggressiv und greift irgendwann auch die Halle an. Mit einem Silo können wir die gelagerte Menge außerdem genau bestimmen“, erläutert Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FPD). „Außerdem müssen wir so nichts endlos lagern, sondern können immer frisch bestellen“, ergänzt der Bauamtsleiter. Es gäbe jedoch auch nicht ganz auszuschließende Störfaktoren. Bildet das Salz durch Restfeuchte oder etwa zu starke Temperaturunterschieden Klumpen, muss lose geklopft werden.

Von André Pitz