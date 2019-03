Waldheim

Immer mehr Waldheimer fordern auf kalkarmes Talsperrenwasser. Bereits nach der ersten Veröffentlichung der DAZ zu diesem Thema wurden diese laut. Bis Kriebetahl fließt diese kalkarme Rohperle, das zum Zweckverband Wasser/Abwasser (ZWA) Hainichen gehört. „Wenn es heißt, der ZWA könnte Waldheim, Hartha und Leisnig mitversorgen, ist doch eigentlich die Richtung klar“, sagte Andreas Püschel. Ihn stört der hohe Kalkgehalt wie viele andere auch. Auch dass die Kosten für eine technische Enthärtung an den Hausbesitzern hängen bleiben, findet er nicht gut. „Mit durchschnittlich 26 Grad deutscher Härte sind wir Vorreiter in ganz Sachsen. Es ist ein Thema, das alle Stadträte angeht und nicht nur eine Partei. Und es ist höchste Zeit, dass wir darüber ausführlich reden“, sagte er. Die Waldheimer Sozialdemokraten hatten den Unmut der Waldheimer aufgegriffen. Ihre Kandidaten für die Stadtratswahl wollen für weniger Kalk im Wasser kämpfen.

Melanie Weiße hat uns dieses Bild zugeschickt. Es zeigt eine erst anderthalb Jahre alte Armatur in einer Waldheimer Wohnung. Quelle: privat

„Ich habe mit dem Kalk wie jeder andere zu kämpfen“, sagte Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP). „Aber den Wasserverband zu wechseln – da weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist.“ Das Argument ist ja, dass die Stadt zum ZWA gehen müsste, wöllte sie Talsperrenwasser – Wasser ohne weiße Pest. Das hält Bürgermeister Ernst für eine Insellösung. „Es wäre mir lieb, wenn wir bei diesem Thema für alle Städte eine Lösung finden könnten.“ Aktuell ist Waldheim mit den anderen Kommunen der Altkreise Döbeln und Oschatz im Wasserverband Döbeln-Oschatz.

Kalk kommt teuer

„Der Wasserverband sagt, der Preis würde auf 50 Cent pro Kubikmeter steigen, um das Wasser in einer Anlage zu entkalken“, sagte Andreas Püschel. Für ihn ist das kein Argument dagegen. Denn wenn man da alle Kosten drauf rechnet, die der Kalk verursacht, bräuchte man nicht mehr groß nachdenken. Mischbatterien, Schäden an Wasseranlagen, Enthärtungsanlagen – das Kalkwasser kommt am Ende teuer und ist derzeit auch nicht viel billiger, als die kalkarme Rohrperle des ZWA. Andreas Püschel hat die Preise recherchiert. 1,88 Euro kostet der Kubikmeter beim ZWA, 1,82 Euro beim hiesigen Wasserverband. Den Massaneier stört auch, dass viele Brunnen in Waldheim nicht mehr sprudeln. Schließlich lieferten die weiches Wasser. Seitdem bekommt Waldheim Problem-Wasser aus der Jahna-Aue und verkalkt immer mehr – wie sich auch am Pumpenbübchen zeigt. Begründet wurde die Brunnenschließung mit Schadstoffen durch das Hochwasser. Andreas Püschel aber denkt, dass es für den Wasserverband und seinen Betriebsführer billiger ist, Wasser aus der Jahna-Aue zu nehmen.

Auch das Waldheimer Pumpenbübchen ist total verkalkt. Quelle: Dirk Wurzel

Aus Sicht des Lebensmittelrechts ist der Kalk kein Problem. Wohl aber das Nitrat. Der Grenzwert liegt bei 50 Milligramm pro Liter, im Waldheimer Wasser sind jüngsten Messergebnissen zufolge 35 Milligramm pro Liter drin. Aus dem Wasserverband verlautet, dass darüber nachgedacht wird, die Stickstoffverbindung technisch zu entfernen und damit auch gleich den Kalk. Wie Bürgermeister Ernst sagt, wird es aber keine schnelle Lösung geben. Er vertritt die Stadt Waldheim im Verband. Gleichwohl wird der Kalk auf künftigen Sitzungen des Wasserverbandes eine Rolle spielen, ist sich Steffen Ernst sicher.

Von Dirk Wurzel