Waldheim

Seit Montag thront nun auch auf dem Waldheimer Obermarkt ein Weihnachtsbaum. Am Morgen stand die Fichte noch im Garten der Spenderfamilie Dr. Kurt Spiegel in der Goethestraße. Gegen 9 Uhr rückten schließlich die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes an, um das gut 15 Meter hohe Nadelholz umzulegen. Anschließend wurde der praktisch straßenbreite Baum liegend Richtung Obermarkt transportiert. Am Ziel angekommen machte sich ein Kran direkt ans Werk und brachte die Fichte sozusagen zum Schweben. Und nach ein paar stutzenden Schnitten mit der Motorsäge stand das weihnachtliche Gewächs schließlich am Vormittag im Ständer neben dem Brunnen.

Von André Pitz