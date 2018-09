Waldheim

Seit 25 Jahren besteht der Waldheimer Gewerbeverein mittlerweile. Eine direkte Geburtstagsparty gibt es nicht, gefeiert wird trotzdem – und zwar am Sonnabend in der Waldheimer Schelle mit dem Tanz in den Herbst.

Speis, Trank, Tanz und Rückblick

„Es wird ein reichhaltiges Buffet und Showeinlagen geben. Außerdem wollen wir auch auf die letzten 25 Jahre zurückblicken“, verrät Anett Wien Geschäftsführerin von Auto-Köhler in Waldheim. „Und natürlich soll auch das Tanzbein geschwungen werden.“ Für die passende Musik hat der Verein Projekt41 gewonnen. Um die Verpflegung kümmert sich die Küche des Ratskellers und die Bewirtung an sich wird von der Schelle organisiert. „Außerdem werden die ehemaligen Vereinsvorsitzenden da sein und ein paar Worte sagen“, kündigt Wien an.

Offen für jedermann

Der Gewerbeverein legt außerdem Wert darauf, an diesem Abend nicht unter sich zu bleiben. Mit in den Herbst tanzen kann jeder, der Lust hat. „Wir wollen unseren Mitgliedern und allen Gästen eine Veranstaltung bieten, die sie genießen können, ohne an den Alltag denken zu müssen“, betont Wien. „Jeder möchte auch mal abschalten – und darum geht es.“

Tanz in den Herbst im Alleingang

Ihren Ursprung hat die Abendveranstaltung jedoch nicht bei den Gewerbetreibenden. Ursprünglich gewachsen war die Idee als Stadtball vom Förderverein zur Sanierung der Stadtkirche. 2011 stieg der Gewerbeverein mit ein. Nachdem sich der Förderverein letztlich komplett aus der Organisation zurückzog, schweifte der Blick in die Nachbarschaft. „Wir haben uns dann mit dem Harthaer Gewerbeverein zusammengetan“, erinnert Wien. „Und das funktionierte auch gut. Wir haben den Tanz dann im Wechsel – einmal in Waldheim und einmal im Flemmingener Hof in Hartha – organisiert.“ Doch der Flemmingener Hof ist mittlerweile geschlossen und letztlich hatten beide Vereine unterschiedliche Vorstellungen, wie die Veranstaltung aussehen soll. Also tanzten die Waldheimer im vergangenen Jahr in Eigenregie in den Herbst. „Das hat gut geklappt, wir hatten mehr als 100 Gäste“, sagt Wien. „Es war zwar nicht gewinnträchtig, aber dafür haben wir etwas für Waldheim und unsere Mitglieder getan.“

Ungewisse Zukunft

Ob der Verein auch im kommenden Jahr in die Schelle einlädt, steht hingegen noch nicht fest. „Zum 25-jährigen Bestehen wollten wir es auf jeden Fall noch einmal machen. Aber wie es sich weiterentwickelt, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen“, so die Geschäftsführerin. Denn auch mit gutem Zulauf bliebe der Tanz ganz nüchtern betrachtet ein Verlustgeschäft. Und letztlich habe man gegenüber den derzeit etwa 70 beitragszahlenden Vereinsmitgliedern auch eine Verantwortung.

Tanz in den Herbst des Waldheimer Gewerbevereins in der Schelle am Sonnabend, Einlass ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr, 29,90 Euro Eintritt inklusive Buffet pro Person

Von André Pitz