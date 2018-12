Waldheim

„Der Bürgermeister unterrichtet den Gemeinderat und die Rechtsaufsichtsbehörde zum Stand 30. Juni des Haushaltsjahres schriftlich über wesentliche Abweichungen vom Haushaltsplan.“ Das schreibt die Sächsische Gemeindeordnung vor. Dem ist nun auch die Waldheimer Stadtverwaltung auf der jüngsten Sitzung des Stadtrates nachgekommen. „Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung 2018 haben die nachfolgenden Werte auch Ende August keine wesentlichen Änderungen erfahren“, schreibt Kämmerin Barbara Wesler in ihrem Bericht. Trotzdem gewährt der Report interessante Einblicke darin, wie die Zschopaustadt derzeit aufgestellt ist.

Niedrige Pro-Kopf-Verschuldung

Demnach hatte die Stadt Ende Juni insgesamt etwas mehr als vier Millionen Euro auf dem Konto. Auf Schuldenseite steht eine Summe in Höhe von rund 700.000 Euro. Mit der letzten amtlichen Einwohnerzahl vom 31. Dezember 2015, die bei 9.082 lag, als Grundlage, ergibt das eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 77 Euro.

Warten auf Fördergelder

Städtische Investitionen waren hingegen zum 30. Juni nicht komplett ausgeglichen. Laut Weslers Bericht hat die Stadt bis dato rund 926.000 Euro mehr ausgegeben als wieder eingenommen. Die Kämmerin schreibt das bis dahin noch nicht eingegangenen Fördermitteln für verschiedene Maßnahmen zu. Das betraf unter anderem den Abriss der ehemaligen Spindelfabrik. Knapp 300.000 Euro Fördermittel sind dafür im diesjährigen Haushalt eingeplant. Zur Halbzeit war davon jedoch noch kein Cent auf dem Stadtkonto eingegangen. Rund 353.000 Euro Fördermittel wurden für den Ausbau von Gehweg und Beleuchtung in der Bergstraße bewilligt – etwa 10.000 Euro mehr, als zunächst eingeplant. Bisher sind jedoch nur etwas mehr als 170.000 Euro in Waldheim angekommen. Der Rest wird laut Weslers Bericht erst im kommenden Jahr erwartet. Gleiches gilt für den Ausbau der Schönberger Straße: rund 330.000 Euro erhielt die Stadt bereits, etwa 235.000 Euro seien laut Zuwendungsbescheid im kommenden Jahr zu erwarten. Durch den Verkauf von Grundstücken – darunter im Gewerbegebiet und in der Härtelstraße – sollte die Stadt insgesamt knapp über 880.000 Euro einnehmen. Ende Juni stand ein Großteil der Zahlungen noch aus. Lediglich rund 12.000 Euro gingen bis zur diesjährigen Haushaltshalbzeit auf dem Stadtkonto ein.

Gewerbesteuer sprudelt

Auf einem guten Weg befindet sich Waldheim auf Seiten der ordentlichen Erträge – also Einnahmen durch etwa Steuern oder Gebühren. Der fortgeschriebene Planansatz für das laufende Haushaltsjahr sieht beispielsweise fünf Millionen Euro Erträge aus der Gewerbesteuer vor. Ende Juni waren davon bereits rund 2,25 Millionen Euro im Stadtsäckel. „Aufgrund der laufenden Bewegungen im Bereich der Steuern kann der Planansatz bis Ende des Haushaltsjahres durchaus realisiert werden“, schreibt Wesler in ihrem Bericht. Ähnlich sieht es auch im Bereich der Grundsteuern aus.

Von André Pitz