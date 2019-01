Waldheim

Gertrud Bley feierte jüngst ihren 104. Geburtstag. Sie ist die älteste Waldheimerin. Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) hatte sie zum Neujahrsempfang eingeladen und begrüßte sie am Freitagabend mit einem Blumenstrauß zu diesem gesellschaftlichen Ereignis im Rathaus. „Muss ich aufstehen?“, fragte sie geistesgegenwärtig und die Anwesenden lachten anerkennend. Natürlich durfte Gertrud Bley sitzen bleiben.

Ihren Haushalt meistert sie noch weitgehend selbstständig, ist kein Fall fürs Pflegeheim. Um ein solches drehte sich ein guter Teil des Neujahrsempfangs, der unter dem schlichten Motto „Halbzeit“ stand und neben einem Rückblick auch eine Vorausschau auf kommende Ereignisse enthielt. Diese gab Cathrin Förster, Regionalleiterin der Alloheim Management-Gesellschaft mbH. „An unserem Neubau an der Breitscheidstraße läuft gerade der Innenausbau. Im Juli wollen wir das Haus mit 170 Plätzen eröffnen“, sagte Cathrin Förster. Sie hatte eine kurze Präsentation mitgebracht. Bilder von hellen, farblich gut abgestimmten Zimmern flimmerten über die Leinwand und zeigten: Das Haus wirkt wie ein Hotel. Neben eigener Küche und Wäscherei wird es auch in Café geben. 65 Mitarbeiter sollen einmal in der neuen Alloheim-Seniorenresidenz arbeiten. „Um mit den Gerüchten aufzuräumen: Das Heim an der Härtelstraße wird nicht geschlossen“, sagte der Regionalleiterin.

Am Freitag konnten sich Empfangsgäste anhand der am Computer animierten Bilder einen Eindruck von der neuen Seniorenresidenz machen – im April lädt der Betreiber zum Tag der offenen Baustelle, an dem sich die Besucher körperliche Impressionen von dem Bau verschaffen können. Seit Herbst 2017 lässt die „Modern Living Living GmbH“ die Einrichtung bauen. Das Alloheim zieht dann als Mieter ein. Rund 8,5 Millionen Euro kostet die Investition, die ihren Anfang in der Amtszeit von Altbürgermeister Steffen Blech liegen, wie dieser am Rande des Neujahrsempfangs die Presse wissen ließ.

Aber nicht nur für die Alten wird etwas getan in Waldheim, sondern auch für die Jungen, ließ Steffen Ernst das Empfangspublikum wissen. Zu diesem gehörten neben vielen Waldheimer Stadträten, den Schulleitern und den Bürgermeistern Ralph Schreiber ( CDU) und Dieter Greysinger ( SPD) der Nachbarstädte Mittweida und Hainichen auch die Abgeordneten Veronika Bellmann ( CDU, Bundestag) und Sven Liebhauser ( CDU, Landtag) auch Landrat Matthias Damm ( CDU). Ihnen berichtete Steffen Ernst vom Neubau der Kita an der Breuningstraße, der bald beginnt. Auch wie Waldheim sein (un)heimlichstes Wahrzeichen, die Spindelfabrik, los wurde, erzählte der Bürgermeister. Und es ist noch viel mehr passiert in den vergangenen dreieinhalb Jahren: Obermarktcenter, Schulsanierungen, Eröffnung des Stadt- und Museumshauses. „Es hat sich eine Menge getan“, sagte Steffen Ernst und vergaß auch Kunst und Kultur nicht, erwähnte das Wirken der Presley-Stiftung, beispielsweise um die Grablege für Anagarika Govinda und die QR-Codes. „Das sind Stadtführer für die Hosentasche, Tourismus wird digital“, beschrieb Steffen Ernst. Interessierte können diese Codes mit der Kamera eines Mobiltelefones scannen und bekommen so Informationen über Waldheims Sehenswürdigkeiten. Auch Govindas Grab trägt einen solchen QR-Code.

Das funktioniert natürlich alles nur mit schnellem Internet. Und das soll nun dank 100prozentiger Förderung auch in die unterversorgten 13 Prozent des Waldheimer Stadtgebietes kommen. „Ein Dank gilt dem Landkreis, der uns mit einem Breitband-Koordinator unterstützt“, sagte Steffen Ernst.

Von Dirk Wurzel