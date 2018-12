Waldheim/Chemnitz

Der Alkohol floss reichlich. Dann gab es Streit. Am 17. Juni 2018 ging der 25-jährige russische Beikoch auf den 47-Jährigen Lebensgefährten seiner Mutter mit einem Küchenmesser los.

Laut Anklage habe er dem jungen Mann mit der 20-Zentimeter langen Klinge in den Hals geschnitten. Neun Zentimeter lang war die Wunde, die in Kehlkopfnähe klaffte. Der Angeklagte sei bei der Tat alkoholisiert gewesen. Er sei nach dem angeklagten Angriff aus der Wohnung geflohen.

Zur Stunde verhandelt dort die 1. Große Strafkammer.. Staatsanwalt Stephan Butzkies legt dem 25-Jährigen neben versuchtem Totschlag auch gefährliche Körperverletzung zur Last. Denn vor der Messerattacke soll der Angeklagte den Geschädigten einen abgebrochenen Schaufelstil über den Hinterkopf geschlagen haben.

Eigentlich wollte er ihn mit dem Messer nur bedrohen. Der Mann sollte die Beziehung zu seiner Mutter beenden. Das sagte der Angeklagte nun in seinem Prozess am Landgericht Chemnitz und stellte Bluttat als eine Art Unfall dar. Zur Tatzeit hatte er drei Promille Alkohol im Blut. Der 25-Jährige kam nach der Tat in Untersuchungshaft und sitzt derzeit in der JVA Dresden.

Von Dirk Wurzel