Waldheim

Fertig in den Sommerferien. Der erste Bauabschnitt im Nordflügel der Waldheimer Grundschule wird deutlich früher fertig, als geplant. „Das Ziel war eigentlich Ende 2018“, sagte Waldheims Bauamtsleiter Michael Wittig zur jüngsten Sitzung des Waldheimer Stadtrates. Dessen Mitglieder waren zu einer Sondersitzung zusammen gekommen. Denn um das Bauvorhaben zügig zu Ende zu führen, muss Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) einen Auftrag selbst vergeben. Dazu brauchte er die Erlaubnis des Stadtrates.

Einstimmiges Votum

„Der Auftrag für die Garderoben ist ausgeschrieben. Am 14. Juni ist Submission“, sagte Michael Wittig. Am Donnerstag also zeigt sich, welche Firma das günstigste Angebot für sechs Klassenschränke und zwölf Garderoben abgeben hat. Einstimmig erlaubten die Stadträte Steffen Ernst, den Auftrag zu vergeben.

Über eine Million Euro für Nordflügel

Die Garderoben waren ein Grund für die Sanierung. Bisher hingen die Jacken auf den Fluren. Das ist aber ganz schlecht für den Brandschutz. Also hat die Stadt mit Geld aus dem Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“ extra Zimmer für die Bekleidung der Schüler einbauen lassen. Und außerdem neue Toiletten, eine neue Elektroanlage und eine neue Heizung. Rund 1,1 Millionen Euro steckt Waldheim in die Sanierung des Nordflügels seiner Grundschule. Etwa 832 000 Euro kommen aus dem Budget, das Bund und Freistaat als Konjunkturprogramm Brücken in die Zukunft aufgelegt haben.

Altbau birgt Überraschungen

Wie das bei Bauarbeiten im Altbau so ist, erlebte auch Waldheim bei seiner Grundschule einige Überraschungen. So galt es zunächst, eine alte Schleuse wieder so herzurichten, dass das Wasser nicht mehr die Mauern der Schule durchnässt. Im Inneren stellte Bauaufsicht fest, dass der alte Estrich im ersten und im zweiten Obergeschoss den neuen Fliesenbelag nicht hätte tragen können. Also musste der raus und neuer Estrich rein – was 8000 Euro mehr kostete. Trotz dieser Überraschungen wird der Bau nun früher fertig, als geplant.

Von Dirk Wurzel