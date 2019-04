Waldheim

So ein Theater im Gefängnis! Die Landeszentrale für politische Bildung Sachsen lädt für Mittwoch in die Justizvollzugsanstalt Waldheim ein. Das Thema des Stückes ist ernst und historisch. „Er war ja nicht mal deutsch, der Wald“, heißt dieses Ein-Personen-Stück, in dem es um die Verbrechen in der Zeit des Nationalsozialismus geht.

In einer Kiste zwischen Kassetten mit Gutenachtgeschichten, aufgenommenen von seinem deutschen Großvater, findet der Schauspieler Soheil Emanuel Boroumand ein unbekanntes Tonband mit der Aufschrift „ Russland“. Auf diesem sind die Erinnerungen des Großvaters an den Zweiten Weltkrieg zu hören. Erinnerungen, die er nie mit seiner Familie teilte. Auf der Kassette erzählt er sie mehrmals im selben Wortlaut. Die Wiederholungen gleichen einer Selbstvergewisserung und kreisen wieder und wieder um die Frage nach der eigenen Verantwortung und Schuld im Kontext des Genozids an den Juden.

Tonbandaufnahmen und persönliche Erinnerungen

Die Tonbandaufnahmen und persönliche Erinnerungen des Schauspielers an den liebevollen, gleichzeitig kühlen und distanzierten Großvater ergeben die Grundlage des Stücks. Es untersucht die Nachwirkungen der traumatischen Verbrechen des NS-Regimes auf die dritte Generation, ebenso wie die bis heute aktuelle Frage der Schuld vermeintlich passiver Mitläufer.

Soheil Emanuel Boroumand ist freischaffender Schauspieler, Mitgründer des „theaterCoLaborativs Leipzig“ und ist seit der Spielzeit 2016/2017 als Gast am Hessischen Staatstheater Wiesbaden engagiert.

Die Theaterveranstaltung in der JVA Waldheim am Mittwoch beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, allerdings ist es notwendig, sich beim Veranstalter, der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen, anzumelden. Das geht per E-Mail an marion.hill@slpb.smk.sachsen.de.

Von Dirk Wurzel