Waldheim

Sechs Fraktionen mit unterschiedlichen Themen trugen am Donnerstag eine Stadtratsitzung im Waldheimer Ratssaal aus. Das gehörte zum Planspiel Kommunalpolitik der Friedrich-Ebert-Stiftung. Stadträte aller Fraktionen hatten die Schüler darauf vorbereitet, Anfragen und Anträge geschrieben.

Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst leitete die Sitzung des Jugendstadtrates. Quelle: Sven Bartsch

Zum Beispiel den hier: „Der Stadtrat möge beschließen, dass der Bürgermeister beim nächsten Treffen des Wasserverbandes eine aktuelle Wasseranalyse, insbesondere auf den Kalkgehalt, abfordert. Wenn sich der hohe Kalkgehalt bestätigt, sollen weitere Maßnahmen getroffen und präsentiert werden.“ Das harte Wasser hat es also auch in den Jugendstadtrat geschafft. „Ich bin schon der Meinung, dass der Jugendstadtrat den Bürgermeister beauftragen sollte, um sich im Wasserverband für eine Senkung des Kalkgehaltes einzusetzen“, sagte Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) zum Beschlussvorschlag der DSP (Die Schülerpartei). Er sagte aber auch, dass es eine verbandsweite Lösung geben müsste, keine Insellösung für Waldheim. Mit übergroßer Mehrheit bei sechs Enthaltungen und ohne Gegenstimme beschlossen die über 50 Jugendstadträte den Antrag der DSP.

Checkpoint in die Innenstadt

Ein Thema, das vielleicht noch die erwachsenen und gewählten Stadträte beschäftigen wird, sprach die Fraktion der Waldheimer Jugend Partei (WJP) an. Das ehemalige Waldheimer Kulturzentrum (WKZ) an der Gartenstraße soll ein Jugendtreff werden. Wer die Jugendstadträte über die Jahre in Waldheim verfolgt, hatte ein Déjà-vu. Denn das war immer mal wieder Thema. Es gab dazu fraktionsübergreifende Zustimmung. Auf den Einwand von Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP), an der Gartenstraße gäbe es nicht so umfangreiche Sportmöglichkeiten, wie am Checkpoint in Massanei antworteten die Jugendlichen: Da ist doch gleich die Werner-Melzer-Stadtsporthalle in der Nähe. Ja, aber die ist vom Vereinssport gut belegt, Handball, Rollsportclub und so. Aber Bürgermeister Ernst schaffte es nicht, den Schülern das Vorhaben Jugendclub im WKZ auszureden. 43 Jugendstadträte stimmten dafür, sieben und der Bürgermeister enthielten sich.

Schelle auch Thema

Keine Mehrheit fand dagegen das Projekt der Fraktion Die Waldheimer Kinder (DWK), dass die Stadt die Waldheimer Schelle kauft und saniert und sich damit einen Veranstaltungsort schafft. Die Betreiberfamilie Buchta kann also aufatmen. „Die Sanierung kostet zuviel Geld, da ist wegreißen billiger“, sagte ein Schüler und ein Mädchen stellte klar, dass die „Schelle“ von innen tipptopp ist.

Internet zu lahm

Das Internet spielte gleich zweimal eine Rolle im Jugendstadtrat. So wollte die Fraktion Waldheimer Jugend Partei wissen, weshalb es kein freies Wlan mehr in der Innenstadt gibt und die Jugendinitiative Waldheim vermisst ein Glasfaserkabel, das das schnelle Internet in die Oberschule bringt. „Wenn Lehrer für den Unterricht Video- oder Tonmaterial verwenden wollen, ist dies teils gar nicht oder nur bedingt möglich.“

Neue Richtlinie

Steffen Ernst konnte dazu umfassend aufklären. „Es gibt bei uns im Rathaus freies Wlan. Das kann dann jeder mal probieren, wenn er noch eine Mathe-Aufgabe zu rechnen hat.“ Und das Glasfaserkabel? „Jetzt gilt eine neue Sonderrichtlinie für Schulen, Krankenhäuser und Gewerbegebiete. Die Stadt hat dazu bereits einen Förderantrag gestellt. Das ist alles in der Planungsphase.“

Von Dirk Wurzel