Meinsberg/Chongqing

Im Rahmen der derzeitigen Delegationsreise von Staatsminister Thomas Schmidt ( CDU) in China haben das Kurt-Schwabe-Institut für Mess- und Sensortechnik e. V. Meinsberg (KSI) und die Universität Chongqing am Montag in Chongqing eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Das KSI und das National Center for International Research of Micro/Nano-System and New Material Technology der Universität Chongqing wollen gemeinsam Sensoren für die Messung von Schadstoffen im Wasser entwickeln.

Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines mobilen Monitoring-Systems für die kontinuierliche Überwachung von Schwermetallen und Krankheitserregern in der Umwelt. Die Systeme werden eingesetzt, um die Wasserqualität vor Ort, schnell und online zu kontrollieren. So werden sie ein zügiges Eingreifen ermöglichen, das weitere Einträge vermeiden hilft - und damit auch weitere Verschmutzungen des Wassers.

Grundstein vor anderthalb Jahren gelegt

„Der Schutz des Grundwassers, aber auch der Flüsse und Meere, liegt im gemeinsamen Interesse von Chongqing und dem Freistaat Sachsen“, sagte Staatsminister Schmidt. „Ich freue mich, dass diese Kooperation unter dem Dach unseres ’simul+InnovationHub’ mit unseren chinesischen Partnern geschlossen werden konnte. Dies zeigt einmal mehr, dass es in Sachsen viel innovatives Potenzial gibt, das sogar international gehoben wird.“

Professor Michael Mertig, Leiter des KSI, unterzeichnete den Vertrag für das Waldheimer Institut. „Der Grundstein für die gemeinsame Forschung wurde vor anderthalb Jahren gelegt - jetzt können wir mit der praktischen Forschung beginnen“, sagte Professor Mertig. „Das wird eine spannende und erfolgreiche Zusammenarbeit, von der beide Seiten, aber vor allem die Umwelt, profitieren werden.“

Interesse bei letzter Reise entstanden

Während der letzten Delegationsreise unter der Leitung von Staatsminister Schmidt im November 2017 nach China war das beiderseitige Interesse an der am Montag geschlossenen Partnerschaft entstanden.

Vor der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung wurde die sächsische Delegation von Ju Ming, Vizepräsident der Universität Chongqing, begrüßt. Sowohl der Freistaat Sachsen als auch die Region Chongqing sind geprägt von der Automobilindustrie und der Mikroelektronik. „Wir haben in Sachsen in den vergangenen 30 Jahren viel im Bereich der Umwelt erreicht. Die Stärke des Freistaates liegt darin, die komplexen Herausforderungen ganzheitlich anzugehen. Wir haben eine sehr dichte Forschungslandschaft, wir haben Planungs- und Managementunternehmen sowie viele flexible kleine und mittelständische Unternehmen, die Projekte umsetzen können“, sagte Staatsminister Schmidt. „Das ist eine gute Basis für eine Zusammenarbeit mit unseren chinesischen Partnern.“ Die Universität Chongqing möchte zukünftig enger mit sächsischen Universitäten in Austausch treten.

