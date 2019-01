Waldheim/Chemnitz

Erst floss der Alkohol, dann das Blut. Am 17. Juni 2018 hatte Alexander G. dem Lebensgefährten seiner Mutter in dessen Wohnung an der Waldheimer Feldstraße von hinten mit einem Küchenmesser in den Hals geschnitten. Der Mann hätte verbluten können, aber schnelle medizinische Hilfe rettete ihm das Leben. Zunächst hatte der in Deutschland aufgewachsene Russe seinem Stiefvater einen Knüppel über den Kopf gezogen. Später wollte er ihn um Verzeihung bitten, blitzte aber ab. Also ging er mit einem Zweitschlüssel in die Wohnung des ebenfalls alkoholisierten Geschädigten, zunächst, um diesen erneut um Entschuldigung zu bitten. Dann nahm er aber ein Messer aus der Küche und beging die Bluttat.

Rücktritt vom Versuch

Diese hatte Staatsanwalt Stephan Butzkies als versuchten Totschlag angeklagt. Die 1. Große Strafkammer sah das anders. Alexander G. ist strafbefreit vom Versuch des Totschlags zurückgetreten. Aber eine gefährliche Körperverletzung bleibt die Messerattacke trotzdem. „Er hatte verschiedene Möglichkeiten, weiter gegen den Geschädigten vorzugehen, wenn er dessen Tod gewollt hätte“, begründete die vorsitzende Richterin Simone Herberger das Urteil der Kammer. Das ist gilt nun. „Da fristgemäß keine Rechtsmittel eingelegt worden sind, ist das Urteil rechtskräftig geworden“, teilt Marika Lang, Presserichterin des Landgerichtes, auf Nachfrage mit.

Nach Therapie womöglich wieder frei

Der Messermann muss womöglich gar nicht mehr ins Gefängnis. Das hängt aber sehr davon ab, ob er die Therapie zum Alkoholentzug erfolgreich absolviert, die das Landgericht Chemnitz angeordnet hat – zusätzlich zu den dreieinhalb Jahren Haft für die Messerattacke. Der Aufenthalt im Maßregelvollzug geht von der Haftzeit ab, wenn er erfolgreich ist. Mindestens zwei Jahre dauert so eine gerichtlich angeordnete Therapie. Blieben dann noch vier Monate Haft, bis zwei Drittel der dreieinhalb Jahre rum sind. Zieht man davon die rund sechs Monate Untersuchungshaft ab, könnte Alexander G. nach erfolgreich absolvierter Maßregel also wieder ein freier Mann sein.

Von Dirk Wurzel