Waldheim. Auch die Oberschule Waldheim beteiligt sich an der Hilfe für Familie Zschaage, deren Haus jüngst abgebrannt war. Die Klasse 9b der Oberschule Waldheim sammelte Ende August durch einen Kuchenbasar in der Schule 145 Euro. Der Erlös wird auf ein Spendenkonto eingezahlt. Ronja Schmidt, eine Mitschülerin und die Ideengeberin, erklärte: ,,Wir als Klasse haben uns zusammengesetzt und sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir dieser Familie helfen müssen. Denn wenn viele Menschen, an vielen Orten etwas Gutes tun, kann man etwas von schlecht zu gut verändern.“

Klasse wünscht Familie alles Gute

Klassenleiterin Mandak ergänzt: „Nach dem Zeitungsartikel über die Brandopfer der Goethestraße in Waldheim von voriger Woche entstand spontan über das Wochenende die Idee, einen Kuchenbasar zu organisieren. Ein großes Lob an alle beteiligten Schüler und ein herzliches Dankeschön an alle Eltern, die diese Aktion so kurzfristig und tatkräftig unterstützten.“ Neuntklässlerin Celina Vehlow fasst die Stimmung in der Klasse zusammen: „Wir, die Klasse 9b, hoffen, dass es der Familie bald besser geht, und dafür wünschen wir alle viel Kraft.“ Am 23. August stand eine Rauchsäule über Waldheim. Der Dachstuhl eines Eigenheimes an der Goethestraße stand in Flammen. Für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr bedeutete das einen Großeinsatz. Mit 50 Mann und zehn Fahrzeugen waren die Feuerwehren aus Richzen, Waldheim und Reinsdorf am Einsatzort.

Stadt besorgt Ersatzwohnung

Nachdem das Feuer gelöscht war, hatte die vierköpfige Familie Zschaage die traurige Gewissheit: Das Haus ist unbewohnbar. Die Stadtverwaltung reagierte umgehend und besorgte der Familie gemeinsam mit der Waldheimer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft eine Ersatzwohnung. Auch eine Spendenaktion rief die Stadt ins Leben und seitdem ist eine Welle der Hilfsbereitschaft angerollt.

Von daz