Waldheimer Oberschüler proben großen Auftritt

Waldheim. Dieser Ohrwurm klingt nach. Aber „Die immer lacht“ ist am Freitag nur eines von über 15 Musikstücken. Die erklingen ab 18 Uhr im Ratssaal der Stadt Waldheim. Neben Kerstin Otts Schlager spielen und singen die Waldheimer Oberschüler auch traditionelle Werke und Lieder, etwa „my bonnie is over the ocean“, „Nun will der Lenz uns grüßen“ und „Andante“. Klassik trifft hier auf Pop, Rock und Volkslieder. Es verspricht, ein richtig bunter Abend zu werden.

Tipps vom Profi für Solistinnen

„Ein Hinweis für die Mädels: Immer schön nah ran ans Mikro.“ Das gab Nino Richter den beiden Solistinnen mit auf den Weg, deren Stimmen sich bei „Die immer lacht“ mit dem Chor abwechseln. Nino Richter ist nicht nur Veranstaltungsmanager in Waldheim. Er leitet auch die Schlagzeug-AG an der Oberschule und mit seinen Schützlingen beim Konzert ebenfalls dabei. Gemeinsam mit den Lehrerinnen Heike Heinrich und Katrin Lowag bestritt er am Freitag die Probe am künftigen Auftrittsort.

Klarinette, Klavier und mehr

„Mittlerweile ist das 16. Konzert. Auch die Schüler mit dem Wahlfach Musik der 10. Klasse machen mit, die hier ihre Präsentation vortragen“, sagt Katrin Lowag. Einige bekommen also sogar Zensuren zu den „Kulturtagen der Waldheimer Oberschule“. So kündigt der Veranstaltungskalender im Amtsblatt das Rathauskonzert an. Katrin Lowag ist als Musiklehrerin Multi-Instrumentalistin, spielt unter anderem Klarinette und Klavier. Sie wird damit zu hören sein am Freitag, wenn sie gemeinsam mit ihren Schülern auftritt.

Alternative ohne Unterhaltungswert

Die Alternative zur Präsentation für die Zehntklässler mit dem Wahlfach Musik wäre übrigens eine Hausarbeit gewesen. Davon hätte aber außer der Lehrerin bei der Korrektur niemand etwas gehabt.

Von Dirk Wurzel