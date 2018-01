Waldheimer Problemhaus verschwindet

Waldheim. Seit Anfang der Woche läuft der Abriss des maroden Gebäudes an der Waldheimer Talstraße. Hinter dem Bauzaun stehen große gelbe Container, in die Arbeiter aus den Fenstern der darüberliegenden Stockwerke Schutt werfen. Erste Teile des eingefallenen Dachstuhls und der Hausfront im Bereich des angrenzenden Gebäudes sind bereits verschwunden. Durch die entstandene Lücke werden Arbeiter in einer Hubkanzel ins Innere gehoben, um von dort aus weiter zu werkeln. Weiter unten bleiben vereinzelt Fußgänger am Straßenrand stehen, um sich anzuschauen, wie die Bruchbude Stück für Stück verschwindet.

Sperrung bis Ende Februar

„Einen Fertigstellungstermin können wir aus jetziger Sicht, auch mit Hinblick auf die Wetterlage, nicht nennen“, teilt André Kaiser, Pressesprecher das Landratsamtes Mittelsachen auf Nachfrage der Döbelner Allgemeinen Zeitung mit. Das Bauordnungsamt der Behörde hat den Abriss in die Wege geleitet, da der Eigentümer auch nach Aufforderung keinerlei Sicherungsmaßnahmen veranlasste und sich das marode Gebäude so zunehmend zum Sicherheitsrisiko für die Allgemeinheit entwickelte. Durch die reinen Abrissmaßnahmen entstehen nach Angaben des Landratsamtes rund 90 000 Euro Kosten. Die Summe lastet dann als Grundschuld auf dem Grundstück, wird also ultimativ dem Eigentümer in Rechnung gestellt. „Die Kosten der Absperrung belaufen sich auf circa 30 000 Euro“, führt Kaiser weiter aus. Mit dieser Maßnahme gehen auch Einschränkungen für Fußgänger und Autofahrer einher. Denn noch bis Ende Februar ist der Gehweg im Kreuzungsbereich Hainicher Straße/Talstraße komplett gesperrt. Autofahrer müssen aufgrund einer halbseitigen Straßensperrung achtgeben.

Mehr Geld vom Landratsamt

Eigentlich sollte das Problemhaus bereits im vergangenen Jahr aus dem Stadtbild verschwinden. Im September schuf der Landkreis schließlich die finanziellen Voraussetzungen für unter anderem diese sogenannte Ersatzvornahme in Waldheim. Der entsprechende Ausschuss für Umwelt und Technik bewilligte demnach weitere 355 000 Euro anstelle der eigentlich im Haushalt eingeplanten 300 000 Euro. „Hinzu kommen weitere 150.000 Euro, die durch den Landrat für eine Einzelmaßnahme bewilligt wurden. Somit liegt die Gesamtsumme bei 805.000 Euro“, teilte damals das Landratsamt mit. In der Döbelner Region musste neben Waldheim auch schon in Hartha und Kriebstein eingegriffen werden.

Von André Pitz