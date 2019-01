Waldheim/Chemnitz

Im Kinderheim war es am schönsten. Es sind bitter klingende Tatsachen, die am Donnerstag im Landgericht Chemnitz über das Leben des 25-Jährigen Russen zur Sprache kamen. In Krasnojarsk in Sibirien wuchs er bei der Oma auf. Die Babuschka sah, dass die Mutter wegen ihres Hangs zum Alkohol nicht mit dem Jungen klarkam und übernahm die Erziehung. „Sein biografischer Werdegang ist von erheblichen Einschnitten geprägt“, sagte Dr. Kerstin Buchholz. Die Psychiaterin sagte als Sachverständige über die Schuldfähigkeit des jungen Mannes aus und hatte ihn dazu in der JVA Dresden untersucht. Dort sitzt Alexander G. seit der Bluttat am 17. Juni in Untersuchungshaft. Zu dieser kam es nach seinen Worten im Prozess, weil sich der Geschädigte von der Mutter des Angeklagten trennen sollte.

Attacken mit Knüppel und Messer

Als er zehn war, nahm ihn die Mutter mit nach Deutschland. Sie hatte hier einen Mann kennengelernt, von dem sie sich aber später scheiden ließ und dann mit dem späteren Geschädigten zusammenkam. Das Familienleben war problematisch. Das Jugendamt nahm die Söhne aus der Familie und brachte sie im Kinderheim unter. „Wir haben hier selten so eine schwierige biografische Entwicklung gehört, wie die des Angeklagten, der die schönsten Momente im Kinderheim erlebt hat“, sagte Richterin Simone Herberger, die Vorsitzende der 1. Großen Strafkammer, als sie deren Urteil begründete. Dreieinhalb Jahre Haft Gesamtstrafe bringen Alexander G. die Attacken mit Knüppel und Messer auf seinen Stiefvater. Jedoch rückte die Kammer vom Anklagevorwurf des versuchten Totschlags ab und sprach G. der zweimaligen gefährlichen Körperverletzung schuldig.

Der Angeklagte Alexander G. mit seinem Verteidiger, Rechtsanwalt Uwe Lang, am ersten Verhandlungstag. Quelle: Dirk Wurzel

Staatsanwalt Stephan Butzkies sah den Schnitt in den Hals des Geschädigten in seinem Plädoyer anders. „Wer in eine solche Region des Körpers schneidet, hat es nicht mehr in der Gewalt, was das für ein Resultat ergibt. Der nimmt den Tod zumindest billigend in Kauf. Das ist ein versuchter Totschlag.“ Vom Versuch sei der Angeklagte auch nicht zurückgetreten. Das wäre straffrei und Alexander G. für das zu verurteilen gewesen, was übrig blieb: Eine gefährliche Körperverletzung. Aber: „Herr G. hat Maßnahmen getroffen, damit das Rufen nach Hilfe erschwert wird“, sagte Stephan Butzkies über die Zerstörung der Telefone durch den Russen nach der Tat. Deshalb sah der Anklagevertreter den strafbefreiten Rücktritt vom Versuch nicht. Er beantragte fünf Jahre Haft als Gesamtstrafe für gefährliche Körperverletzung und versuchten Totschlag. Außerdem forderte er, G. im Maßregelvollzug zur Suchttherapie unterzubringen. Das hatte auch Dr. Buchholz angeregt. Täter und Opfer waren an jenem verhängnisvollen Junitag stark betrunken. Der Russe hatte über drei Promille Alkohol im Blut. Er sieht sich aber nicht als alkoholabhängig, sondern habe beim Trinken nur einen „Kontrollverlust“.

Messermann soll sich helfen lassen

Aber anders als der Staatsanwalt nahm die Schwurgerichtskammer an, dass G. vom Versuch des Totschlags zurückgetreten ist. Richterin Herberger: „Er hatte verschiedene Möglichkeiten, weiter gegen den Geschädigten vorzugehen, wenn er dessen Tod gewollt hätte.“ G. jedoch rannte weg und versteckte sich. Zur Alkoholtherapie in den Maßregelvollzug gehört er aber auch nach Ansicht des Schwurgerichts. „Sie sollten diese Chance nutzen. Lassen Sie sich helfen“, riet die Vorsitzende. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Von Dirk Wurzel