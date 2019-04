Waldheim

Waldheimer Sparkassen-Kunden müssen am Montag weitestgehend auf die Filiale inklusive Selbstbedienungsbereich am Obermarkt verzichten. Grund sind betriebsnotwendige Umbauarbeiten an der Elektroverteilung, die an diesem Tag durchgeführt werden. Das teilt die Kreissparkasse Döbeln mit. Die vorübergehende die Schließung wird voraussichtlich von 8 bis 16 Uhr andauern. Alle weiteren Filialen uns SB-Bereiche der Kreissparkasse Döbeln können an diesem Tag wie gewohnt genutzt werden.

Von ap/DAZ