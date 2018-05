Bekommt Hartha einen Drogeriemarkt? Zumindest der Entwurf, wie der Parkplatz am Edeka-Markt in der Nordstraße einmal aussehen soll, passierte den Stadtrat am Donnerstag ohne große Diskussionen. Er wird ausgelegt und im Internet veröffentlicht. Erneut offen blieb, welches Sortiment der Fachmarkt haben wird.