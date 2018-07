Waldheim

Zum mittlerweile zwölften Straßenfest des Familien- und Kulturvereins am Kreuzfelsen war Michael Rönisch ein gefragter Mann. Denn neben organisatorischen Belangen schwang der Vereinschef auch mit der Männerballett-Truppe „Zschopauprinzessinnen“ das Tanzbein und eröffnete damit am Sonnabendnachmittag offiziell das Festprogramm.

Mit dem Bolshoi konnte die Formation zwar nicht mithalten, doch was die Russen den Waldheimer an Talent voraushaben, machen die Prinzessinnen eindeutig mir ihrem Unterhaltungsfaktor wieder wett. Und darum ging es am Sonnabend auch: Spaß zu haben – am besten mit der ganzen Familie. „Wir versuchen mit dem jährlichen Fest immer etwas für Waldheim, die Familien und Kinder zu tun“, erklärte Michael Rönisch. Dem Verein gehe es nicht darum, mit dem Fest möglichst viel Geld einzunehmen, sondern die Preise human zu gestalten, damit jeder teilhaben kann. So wird auch immer das Programm in den eigenen Reihen konzipiert und von den derzeit 42 Mitgliedern gestaltet. Dazu gehört das Männerballett, aber auch eine Tanznummer der Frauen und ein Clown. Und auch die Eiskönigin ließ sich in diesem Jahr nicht von den Temperaturen abschrecken und machte einen Abstecher nach Waldheim, um die Kinder mit einer eiskalten Erfrischung zu überraschen.

Eine Hand wäscht die andere

Trotzdem geht nicht alles ohne Sponsoren, wie Michael Rönisch sagt. Ein großer Dank ginge auch in die Kameraden von der Meinsberger Feuerwehr, die immer tatkräftig unterstützend mit anpacken. Im Gegenzug helfe der Verein bei deren Fest aus.

Von André Pitz