Waldheim

Die Organisatoren des 28. Waldheimer Stadtfestes mögen es beim Blick auf den Wetterbericht schon länger geahnt haben: Statt Regen wie in einigen Vorjahren würde es diesmal Hitze geben. „Ich hatte mich schon gefreut für Waldheim: Das erste Mal in den letzten Jahren kein Regen – und dann ist es gleich so heiß“, sagte die Waldheimerin Annett Kinze, die mit ihrer Familie am Sonnabend gekommen war und sich nach dem Auftritt der fünfjährigen Tochter Elina mit den KJSC-Bellinis ein Softeis gönnte.

Dies schien bis weit in die Abendstunden die einzige Möglichkeit zu sein, sich zu erfrischen. „Und nach Hause gehen“, meinte Annett Kinze noch augenzwinkernd. Viele Waldheimer waren dagegen gar nicht erst zum Fest gekommen, füllten erst am Abend bei den Auftritten der hochkarätigen Rockbands an Obermarkt und Oberwerder die Plätze vor den Bühnen.

Selbst das traditionelle Tanzen der Tanzperlen des Zschopautals und des KJSC Döbeln am Oberwerder – in den Vorjahren immer vor voll besetzten Rängen – ließ diesmal einige Plätze leer bleiben. „Es müsste noch mehr Schattenplätze geben“, meinte Annett Kinze dazu.

Fester Bestandteil im Stadtfestprogramm sind die Darbietungen der heimischen Tanzvereine. Quelle: Gerhard Schlechte

Auch Ronny Liebe, mit seiner dreijährigen Tochter Emma unterwegs, hätte sich mehr erfrischende Elemente gewünscht. „Wenn man merkt, dass es zu warm wird, könnte man mal für Abkühlung sorgen. Zwei Planschbecken am Werder und am Obermarkt wären gut gewesen“, meinte er. Zumindest Emma war rundherum zufrieden – sie hatte ein großes rosa Einhorn beim Entenangeln gewonnen.

Für die Schausteller wurde das Fest in diesem Jahr zur Geduldsprobe. „Es ist nicht nur für das Geschäft zu warm – es ist zu warm“, meinte Anett Katzschmann, die mit einer großen Schießbude aus Mittweida zum ersten Mal nach Waldheim gekommen war. Freitagabend sei etwas los gewesen, tagsüber eher weniger.

Den Schaustellern machte die Hitze zu schaffen. Das Geschäft lief an den Nachmittag nur mäßig. Quelle: Gerhard Schlechte

Da war es am Sonnabend mit den im Vergleich zu den Vortagen kühleren 34 Grad kaum besser. Geduldig ertrugen die beiden Tiere vom Geringswalder Pferdehof die Hitze. Pony Träumele und Wallach Uwe nahmen es gelassen – und hin und wieder doch ein Kind auf den Rücken. „Die Tiere kommen mit der Hitze besser klar als wir“, meinte Besitzer Pierre Fritzsche. Und der „coole Uwe“, wie er fand, sowieso.

Dann sollten doch zumindest die Eisverkäufer ein gutes Wochenende haben, mochte man meinen. Doch auch im Eiscafé Venezia mit vergleichsweise viel Betrieb konnte Inhaberin Esmeralda vaz Melo der Hitze nichts abgewinnen. „Es ist zu heiß. Da kommen insgesamt weniger Leute aufs Stadtfest und viele wollen dann nur Eis zum Mitnehmen, weil sie vor den Bühnen die Musik hören wollen“, erklärte sie. Zehn Grad weniger seien ideal – vielleicht im nächsten Jahr, und dann bitte wieder ohne Regen.

Von Sebastian Fink