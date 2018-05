Massanei

Ob „Zickenteam“ oder die „wilden Klappstühle“ – in punkto Originalität ließen die Namen der Teams des diesjährigen Spendenlaufs kaum Wünsche offen. „Running“ for Help“ ist ein wichtiges Benefiz-Ereignis in der Region Döbeln. Die Oberschule Waldheim organisiert es jährlich. Iris Raasch – Lehrerin für Sport und Englisch – hat den Hut der Cheforganisatorin auf. Und läuft selbstverständlich selbst mit. Etliche Kolleginnen und Kollegen tun es ihr gleich und natürlich zog auch Jan Genscher in diesem Jahr seine Runden – in diesem Jahr erstmals als Schulleiter.

Dicht an dicht drängten sich die Läufer beim Start Quelle: Dirk Wurzel

„Jedes Jahr erkranken 2000 Kinder an der tückischen Krankheit Krebs. 80 Prozent überleben bei guter Therapie. Das kostet aber Geld und dafür laufen wir hier“, sagte der Direktor. Denn die Einnahmen kommen der Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung zu Gute. Jedes Team hat einen Sponsor. Das sind Privatpersonen beziehungsweise Waldheimer Unternehmen. Und zum Glück zuviele, um sie hierr alle zu nennen.

Über 6000 Euro erlaufen

„Es ist jedes Jahr eine ganz große Freude, in Waldheim zu sein. Der Lauf bedeutet uns viel“, sagte Irmtraut Schulz, stellvertretende Vorsitzende der Stiftung Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung. Deren Stiftungsbotschafter ist der bekannte Schauspieler Thomas Rühmann. Er konnte jedoch in diesem Jahr nicht mitlaufen. Für Hilfe rannten 517 große und kleine Teilnehmer, verteilt auf 75 Teams. es kamen 6395 Runden zusammen, was einer Strecke von rund 2500 Kilometern entspricht. Das spülte 6634 Euro ins Spendensäckel der Mitteldeutschen Kinderkrebsforschung – Stiftung für Forschung und Heilung.

Von Dirk Wurzel