Waldheimer schwärmen von ihrer Stadt

Waldheim. Den Kopf in den Sand steckt in Waldheim niemand. Stattdessen wird frohen Mutes in die Zukunft geblickt – so jedenfalls der Grundtenor des gestrigen Neujahrsempfangs im Waldheimer Ratssaal. Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) freute sich am Abend über die „guten Bedingungen für ein auskömmliches Zusammenleben“ und würdigte im gleichen Atemzug nicht nur das Engagement der Waldheimer Vereine, Initiativen, Institutionen und Wirtschaft, sondern auch die Einsatz- und Hilfsbereitschaft der Zschopaustädter – besonders im vergangenen Jahr. Und der Blick nach vorn: „Wirtschaftsförderung, Familie und Bildung stehen ganz oben auf der Agenda“, so das Stadtoberhaupt. Die Last wird an diesen Stellen jedoch nicht nur auf den Schultern der Stadtverwaltung lasten. Alle müssen an einem Strang ziehen. Auch die Waldheimer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (WBV) als städtisches Tochter trägt ihren Teil dazu bei, indem sie sowohl familien- als auch altersgerechte Wohnungen vor der Realität des demografischen Wandels schafft. „Wer Wohnungen vermieten möchte, braucht Menschen, die mieten“, brachte es WBV-Geschäftsführerin Ina Pugell vor den Gästen aus Politik, Bildung, Kultur und Wirtschaft auf denk Punkt. „Das Wohnumfeld ist ein prägender Wirtschaftsfaktor“ – davon zeigte sich Gerd Pfeifer, Vorsitzender des Verschönerungsvereins, überzeugt. Deshalb werden sich die Verschönerer sich auch weiterhin kümmern, dabei nicht nur über 20 Kilometer Wanderwege mit mehr als 200 Bänken pflegen, Baumpflanzaktionen starten, Flächenbereinigungen durchführen und geführte Wanderungen veranstalten. Am Freitagabend fielen jedoch nicht nur lobende Worte, sondern es gab auch Geschenke: Über finanzielle Unterstützung aus der Waldheimer Partnerstadt Landsberg durch die Matthees-Förderstiftung durften sich der Feuerwehrnachwuchs und die Oberschule für die Anschaffung weiterer digitaler Tafeln freuen. Der in Waldheim geborene Designer Prof. Rudolf Horn und seine Partnerin Christiane Jung schenkten der Stadt wesentliche Teile ihres bildkünstlerischen Werkes – darunter Grafiken und Malereien. „Es ist Ausdruck des kulturellen Selbstbewusstseins, dass die Stadt neben ihrer Geschichte auch Kunst und Kultur im Museumshaus ausstellt“, so Horn. Dort könnten nun auch seine Werke und die seiner Frau ihren Platz finden.

Von André Pitz