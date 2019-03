Waldheim/Rosswein

Aufbauen wird er sie nicht mehr und zum Wegschmeißen ist ihm seine Modelleisenbahn zu schade. Also jemanden spenden die Anlage. Aber wem? „Auf die Idee mit Roßwein brachte mich BB“, sagt François Maher Presley. Mit „BB“ meint er die Waldheimerin Bettina Böhme. „Mein Sohn ist Mitglied im Modelleisenbahn-Club Roßwein“, sagt sie. Und noch weiter Familienmitglieder hat das Eisenbahnfieber angesteckt. Bettina Böhmes Mann Hartmut hat eine historische Märklin-Anlage in der Spur 0 und zeigt diese auch regelmäßig auf Ausstellungen.

Tief beeindruckt in Roßwein

Eine Modelleisenbahn hatte François Maher Presley am Wochenende nicht im Gepäck, als er die Roßweiner Modelleisenbahner besuchte. Die Anlage, die er über die nach im benannte Stiftung spendet, füllt mehrere Kisten. Eine Spedition muss das liefern. Aber François Maher Presley ließ sich von Torsten Stein das Domizil des MEC an der Döbelner Straße 65 zeigen und war tief beeindruckt und begeistert. An diesem Tag hatten die Modellbahner die Jugendfeuerwehr zu Gast.

Steuern mit der Eisenbahn-App

„Die Jugendlichen können hier Modelle basteln, wie etwa einen Bauwagen, und mit nach Hause nehmen“, sagte Torsten Stein. Ziel ist, die Kinder von Smartphone, Computer und Spielekonsole wegzubringen und an das Hobby Modellbahn heranzuführen. „Die Schnittstelle dafür haben wir jetzt geschaffen“, sagte Torsten Stein und ließ dem Gast zeigen, wie sich die Züge einer Anlage mit dem Mobiltelefon per „App“ steuern lassen. Geschwindigkeit, Fahrtrichtung, Weichen – am Trafo muss in Roßwein keiner mehr rumfummeln. Wie Torsten Stein sagt, hat der Club bereits eine solche Steuerungsanlage, die die Steuerungs-Signale vom Mobiltelefon auf die Modelleisenbahn-Anlage überträgt. Eine zweite wolle der Verein anschaffen, schließlich hat er noch mehrere Platten. François Maher Presley versprach, über die Stiftung zu helfen. Da diese Kinder- und Jugendarbeit fördert, ist das kein Problem. Die Modellbahner sollten am Besten ihre Wünsche aufschreiben. „Seien Sie nicht bescheiden“, sagte François Maher Presley. Er fotografierte bereits viele Details der Miniatur-Eisenbahnwelt in Roßwein mit seinem Mobiltelefon. Und das sogar recht gut. Besonders gefielen ihm große Modellbahnen aus Pappe, denen man das Material aber gar nicht ansieht.

Von der Zschopau an die Mulde

Ein Handy drückte François Maher Presley dann MEC-Mitglied Michael Kürth in die Hand. Der ist schon seit seiner Kindheit im MEC. Und zeigte nun den Gästen aus Waldheim – François Maher Presley wohnt gerade dort – wie man mit Wischen auf dem Telefon-Bildschirm die Züge auf der Roßweiner Anlage fahren lassen kann.

Von Dirk Wurzel