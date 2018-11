Hartha

Just zum feierlichen Gläserklirren der Eröffnung setzt sich ein Regenbogen über die Dächer von Hartha. Für Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) ein wie gerufenes Zeichen, um das neue Gemeinschaftsprojekt der Region in seinem Hause einzuweihen. Seit Dienstag hängen die Bilder der Wanderausstellung „Sachsenkreuz lebt –Sachsen malen für Sachsen“ an ihren eigens dafür montierten Schienen. Vorher schmückten sie das Waldheimer Rathaus. Bis zum Jahresende darf fleißig durch die Flure der ehemaligen Schule gepilgert werden. 27 Bilder des lokalen Künstlerreigens sind zu bestaunen. Im neuen Jahr folgen Leisnig und Geringswalde als Ausstellungsorte. Initiiert hat die Bilderschau der Freundeskreis aus Hartha, Waldheim und Leisnig.

Durch Kunst ins Gespräch kommen

Die Städtebund-Kommunen haben in puncto Zusammenarbeit noch Reserven, da sind sich der Freundeskreis und die Bürgermeister der drei Städte einig. „Wir müssen noch stärker zusammenwachsen, uns als eine Region wahrnehmen“, appelliert Kunze. Bedächtiges Nicken auch bei Leisnigs Rathauschef Tobias Goth (CDU) und Waldheims Oberhaupt Steffen Ernst (FDP). Das gemeinsame Auftreten bei der Eröffnung soll Symbolcharakter haben. Auch Albrecht Hänel vom Freundeskreis findet, dass das Einigeln der Städte aufhören muss. „Lokalpatriotismus in allen Ehren, aber es kann nur helfen, wenn wir uns als Einheit begreifen.“ Die Wiederbelebung des Sachsenkreuzes durch die Kunst sei ein wichtiger Anstoß. Und bisher in dieser Form einmalig.

Gekonnt ist nicht gleich Profi

Das besondere an der Ausstellung: Alle Künstler und Künstlerinnen, die ihre ölfarbenen Werke gestiftet haben, sind Laien und Menschen aus der Region. Präzision und Harmonie der Bilder sprechen aber zumindest für geübte, feine Hände. „Die Künstler sind richtig heiß“, erzählt Hänel. „Die haben noch so viele Arbeiten in ihren Schränken, da könnten wir viele Wände füllen.“ Bereits in Waldheim war das Interesse für die Kunst groß. Es gab sogar einige Kaufinteressenten. Aus Hartha stellen Hans-Jürgen Reibetanz und Silvia Wetzig einige ihrer Bilder aus. Von der Burg Kriebstein über Blumenarrangements hin zur Dresdner Frauenkirche – das Potpourri reicht weit.

Aussicht auf Zukunft

Dass das nicht das letzte Projekt sein wird, dessen ist sich der Freundeskreis sicher. Die Ideenschmiede wirft bereits Funken. Von einem Blick in die Vergangenheit der Partnerstädte sind alle angetan. Zum Beispiel alten Gasthäusern in den Städten ein malerisches Denkmal setzen. „Damit verbindet jeder eine Geschichte“ ist der Tenor, auch seitens der Bürgermeister. Einer Zukunft für das Sachsenkreuz steht zumindest ideell nichts entgegen.

Von Lisa Schliep