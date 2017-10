Wankende Weltbilder im satirischen Wochenrückblick

Region Döbeln. Mensch was ist denn da bloß wieder in Roßwein los? Anständige Deutsche geraten ins Visier der deutschen Kuscheljustiz, weil sie mit Crystal dealen. Dabei sind es doch die schlimmen Ausländer, die uns die Drogen bringen, unsere Frauen vergewaltigen und unsere Kinder missbrauchen. Da gerät doch das Weltbild völlig ins Wanken, wenn sich ein guter Deutscher, der sich auf so vielfältige Weise gegen die gefühlte Überfremdung wehrt, als vorbestrafter Sexualstraftäter entpuppt, der auch noch mit Crystal-Geschäften zu tun hat. Im Grunde genommen kann er sich noch bei der deutschen Kuscheljustiz bedanken, denn es gibt Gesinnungsgenossen, die in solchen Fällen die Todesstrafe fordern...

In Döbeln gerät das Weltbild auch gerade ins Wanken. Seit 100 Jahren plant man eine weitere Muldebrücke. Aber für eine gescheite Zufahrt ist kein Platz, weil in 100 Jahren viel Raum zugebaut wurde. Nun soll der Verkehr über schmale Straßen fließen. Da wäre es doch viel vernünftiger, am Ende der Schillerstraße eine Wagenfähre einzurichten. Die schafft in der Stunde vielleicht zehn Autos über den Fluss. So entschleunigt man den Verkehr über die Wappenhenschstraße und den Dresdner Platz. Da kann sie Stadt das viele Geld für die Brücke und weiteres für die Sandgrubenpiste getrost sparen, findet Ihre Kreissäge

Von Kreissäge