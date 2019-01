Niederstriegis

Noch immer kein Licht aufgegangen ist den Gleisbergern. Zumindest ein Teil ihres Ortes liegt nach wie vor im Dunkeln. Und das schon seit zwölf Jahren. Im Spätherbst des vergangenen Jahres war es endlich soweit, dass die 2007 durch das Sturmtief Kyrill zerstörte Freileitung an der Hauptstraße repariert und neue Laternen aufgebaut werden sollten. das Geld dafür – rund 25.000 Euro – waren aus dem Stadtsäckel bereitgestellt worden.

Auftrag erteilt, Genehmigungen fehlen

Doch nun brennt immer noch kein Licht zwischen Abzweig Waldweg und Hauptstraße Nummer 1. Das, so Ortsvorsteher Bernd Handschack, liegt einerseits daran, dass im Winter nur eingeschränkt gebaut werden kann. Außerdem müsse die Stadt noch Genehmigungen von Landratsamt Mittelsachsen und der Kirche einholen, dass man für den Bau der neuen Straßenbeleuchtung deren Grund und Boden betreten beziehungsweise nutzen dürfe. Die ausführende Elektrofirma habe den Auftrag bereits erhalten. Vier neue Masten werden für die Straßenbeleuchtung an der Hauptstraße gesetzt. Die bestehenden Betonmasten am Abzweig Siedlungsstraße und am Waldweg bekommen eine neue Lampe.

Nächster Abschnitt für dieses Jahr geplant

Nachdem dieser Teil des Ortes dann endlich erhellt werden kann, soll es weitergehen. Und zwar fast nahtlos. Die Siedlungsstraße, die sich an die Hauptstraße anschließt, liegt ebenfalls im Dunkeln. Dort gibt es noch gar keine Straßenbeleuchtung, wie Bernd Handschack erklärt. „Dort ist es einfach nur finster.“ Dieses Vorhaben, das rund 8.000 Euro kosten würde, soll möglichst in diesem Jahr in Angriff genommen werden können. Auf dem Stück Siedlungsstraße 1 bis 5 sollen dann linksseitig von der Hauptstraße aus kommend vier Lampen stehen und für Erleuchtung sorgen.

Und für 2020 würden die Gleisberger dann gern das dritte Straßenbeleuchtungsstück in Angriff nehmen. Anschließend an den ersten teil der Siedlungsstraße soll der zweite beleuchtet werden.

Von Manuela Engelmann-Bunk