Mockritz

Beim Airbag-Zulieferer Joyson im Gewerbegebiet Mockritz – ehemals Takata – wird am Freitagnachmittag gestreikt. Wie der Gewerkschaftssekretär der IG Metall Riesa, Steven Kempe, der Döbelner Allgemeinen Zeitung bestätigte, sind die Mitglieder von 13 bis 15 Uhr zum Warnstreik aufgerufen. „Natürlich dürfen sich auch die anderen Beschäftigten beteiligen“, sagt Kempe, der auf breite Unterstützung der rund 100 Mitarbeiter starken Belegschaft hofft.

Rund 100 Mitarbeiter betroffen

Grund für den Warnstreik ist die im vergangenen Oktober angekündigte Schließung des Werkes in drei Teilschritten bis Ende dieses Jahres. Die Gewerkschaft wolle möglichst einen Erhalt des Standortes erreichen. „Hier geht es nicht um Entgeltforderungen, sondern um den Erhalt der Arbeitsplätze. Und so ein Unternehmen mit 100 Jobs in dieser Region ist schon ein schwerer Brocken“, sagt Kempe.

Der Standort in Mockritz soll Ende des Jahres geschlossen werden. Quelle: Sven Bartsch

Ende November des vergangenen Jahres hatte die IG Metall Joyson zu Gesprächen aufgefordert, die in Verhandlungen über einen Sozialtarifvertrag münden sollten. Das Unternehmen reagierte laut Kempe jedoch nicht. „Offenbar will man aktuell nicht mit uns reden“, meint er.

Streik soll Gespräche ankurbeln

Das soll sich durch den unangekündigten Warnstreik ändern. Ziel sei es, überhaupt erstmal ins Gespräch zu kommen, um dann auszuloten, wo die Gründe für die geplante Schließung liegen und welche Möglichkeiten es zur Gestaltung der Zukunft der Beschäftigten gibt. „Es ist wichtig, dass wir als Gewerkschaft ausführliche Informationen bekommen. Erst dann kann man feststellen, woher so eine Entscheidung kommt. Aktuell ist bei uns wie bei den Beschäftigten kein Verständnis dafür da“, erklärt Kempe.

Denn Joyson hatte das Mockritzer Werk zusammen mit anderen Takata-Standorten erst im April 2018 übernommen. Sechs Monate später wurde die Schließung bekannt gegeben. Der Unternehmenssprecher der deutschen Vertretung in Aschaffenburg, Andreas Bartelt, begründete dies damals so: „Durch die Übernahme von Takata sind wir ein großes Unternehmen mit mehr als 50.000 Mitarbeitern weltweit geworden. Allein in Europa haben wir für das, was in Mockritz produziert wird, vier Standorte. Und davon ist Mockritz der kleinste.“ Da dieser sich nicht in einen anderen Standort integrieren ließe, habe man sich zur Schließung entschlossen. Alle Maschinen sollen ausgeräumt, Gebäude und Grundstück verkauft werden.

Gewerkschaft will Standortschließung so schwer wie möglich machen

„Das sieht für mich sehr nach einer Marktbereinigung aus. Und ich glaube nicht, dass die Schließung in Mockritz allein etwas mit der Größe des Standortes zu tun hat. Es ist zu befürchten, dass in die Entscheidung auch eingeflossen ist, dass es hier die wenigsten Arbeitnehmerrechte zu wahren gibt, da es in Mockritz weder einen Betriebsrat noch einen Tarifvertrag gibt“, meint Kempe.

Die Gewerkschaft will dem Unternehmen, das auch an anderen kürzlich übernommenen Standorten Schließungen und Verkäufe plant, eine Werksschließung in Mockritz so schwer wie möglich machen. „Da geht es um die Frage von Abfindungen, Qualifizierungsmaßnahmen und dann muss man sehen, wie attraktiv so eine Schließung noch ist“, sagt Kempe. Auf den Warnstreik ist die Gewerkschaft trotz angekündigter frostiger Witterung am Freitag gut vorbereitet. „Wir haben die übliche Streikausrüstung dabei, so dass auch die umliegenden Firmen, vor allem aber die Geschäftsleitung von Joyson, mitbekommen, dass wir streiken. Und ich denke, dass aus der Sache, für die Kollegen hier stehen werden, genug Wärme entwickelt, um die zwei Stunden durchzuhalten.“

Von Sebastian Fink