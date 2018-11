Döbeln

Wer Katzen zu Hause hat, der wird bestätigen können, was der orange-getigerte Kater Billi aus seinem Alltag bei Christiana Rütz zu berichten hat: „Ich trieb viel Schabernack: Ich zog Fäden aus der Gardine vorm Balkon, legte mich ins Waschbecken, kratzte Erde aus den Blumentöpfen oder tobte über die weiße Ledercouch“, heißt es da zu Beginn des neuen Kinderbuchs „Billi und seine Freunde erleben viele spannende Abenteuer“.

Karl, Billi, Flori und Evi fallen beim Versuch, eine tierische Pyramide zu bilden, um. Solche und andere Abenteuer schildert das Buch mit den Illustrationen von Ute Philipp. Quelle: Sven Bartsch

Schauplatz des Schmökers für Kinder ab drei Jahren ist der Garten von Christiana Rütz am Döbelner Stadtrand. Hier tobt ihr anderthalbjähriger Kater Billi am liebsten durchs Gras und liefert den Stoff für allerlei Geschichten aus dem Buch. Den Anstoß zum Schreiben ihres Erstlingswerkes erhielt die pensionierte Erzieherin aber von ihrem jüngsten Enkel Jonas. Der damals Fünfjährige weckte seine Oma vor rund einem Jahr morgens, um sich wie so oft eine Geschichte erzählen zu lassen. „Er liebt Vorlesegeschichten. Ich fragte ihn, worüber wir erzählen sollen und er sagte über Kater Billi“, erinnert sich Christiana Rütz.

In Billis Welt eintauchen

Schnell tauchten beide in Billis Welt ein, in der er im heimischen Garten allerlei exotischen Tieren wie Elefanten, Tigern und Löwen begegnete, die sich normalerweise nicht bei der 62-Jährigen hinterm Haus tummeln. „Aber der Gedanke, dass Billi tatsächlich hier existierende Tiere bei uns im Garten trifft, ließ mich nicht mehr los“, erzählt Rütz.

So schreibt sie die ersten Seiten einer Geschichte auf, aus der ein Jahr später ein ganzes Buch werden sollte. „Ich habe das meiner Tochter gezeigt und es war sofort ein Hin- und Her von Geistesblitzen“, schwärmt Christiana Rütz.

Kater Billi freundet sich im Buch bald mit Maulwurf Flori an. Der gräbt seine Höhlen daraufhin nur noch in des Nachbars Garten, um Billis zweibeinige Besitzer nicht zu verärgern. Quelle: Sven Bartsch

„Sie hatte schon immer erzählt, dass sie gern ein Buch schreiben würde. Dazu ist sie nur nie gekommen. Und als sie mir das zeigte, dachte ich gleich, toll, da kann ich was draus machen“, erzählt Kristin Wätzig.

Die beiden Neuautorinnen sprühen vor Ideen – und beziehen nicht nur beobachtete Abenteuer von Billi im Garten ein, sondern gleich die ganze Familie. Acht Freunde findet Billi im Laufe der Geschichte, die allesamt nach Familienmitgliedern benannt sind – von Kater Karl (tatsächlich Nachbars Kater) über Spitzmaus Evi (Schwägerin), Maulwurf Flori (Großneffe), Meisenkind Jonas (Enkel), Schmetterling Lilli (Enkelin), die Tapezierspinne Susi (Nichte), Grashüpfer Julchen (Floris Bruder) bis hin zum Igel Vinci (Enkel).

Ältester Sohn leidet an Mukoviszidose

Letzterer ist Kristin Wätzigs ältester Sohn und leidet an der Erbkrankheit Mukoviszidose (siehe Hintergrund). Daher ist den beiden Frauen mit dem Entschluss zum Schreiben des Buches auch schnell klar, dass sie es nutzen wollen, um einerseits auf die Krankheit aufmerksam zu machen und andererseits den Verein Mukoviszidose e.V. zu unterstützen, der der Familie bis heute schon so viel Hilfe zu teil werden ließ. „Wir sind seit vielen Jahren für den Verein aktiv, der uns sehr unterstützt hat. Sie haben die Ausbildung der Therapeuten bei der Physiotherapie Porstmann in Döbeln mitfinanziert, wo unser Sohn auch behandelt wird“, erklärt Kristin Wätzig.

Die drei Frauen haben sich dem Kampf gegen Mukoviszidose verschrieben. Quelle: Sven Bartsch

In der Geschichte wird der Umgang mit der Krankheit auf lustige Art behandelt. „Der Igel Vinci leidet an der Krankheit und bekommt einen Hustenanfall beim Fußballspielen. Billi und die anderen Tiere helfen ihm“, verrät die 41-Jährige.

Tapezierspinen vom Aussterben bedroht

Neben der Empathie, die die Tiere füreinander aufbringen, haben die beiden Autorinnen auch viel Wissenswertes über die Protagonisten eingebaut. „Wir haben immer geschaut, dass alles realistisch ist, hatten eine große Recherche im Internet, zum Beispiel, was die Tiere fressen“, sagt Christiana Rütz. Und die Spinne musste eben eine Tapezierspinne sein, um darauf aufmerksam zu machen, dass diese Art vom Aussterben bedroht ist. Auch Wünsche aus der Familie wurden erfüllt. So musste Igel Vinci Bayern München-Fan sein – was Illustratorin Ute Philipp mit Mütze, Schal und Trikot genauso fein hervorgehoben hat wie alle Details der Tiere. Mit aquarellierten Handzeichnungen hat die 49-jährige Kunstlehrerin aus Strölla bei Großweitzschen das rote Fell der Kater ebenso eingefangen wie die großen blauen Flügel des Schmetterlings.

Arbeiten ohne Honorar

Aus dem Freundeskreis von Kristin Wätzig stieß sie zum Buchteam – ebenfalls ohne Vorerfahrung im Illustrieren von Kinderbüchern. „Aber ich habe nicht lange überlegt und einfach zugesagt“, sagt sie – natürlich ohne Honorar.

Durch den Bauer-Verlag, auf den Christiana Rütz nach einem Dutzend vergeblicher Anfragen stößt, und die Unterstützer Volksbank Mittelsachsen, Anwalt Thomas E. Wolf, Briefkastenhersteller Max Knobloch, Layouterin Anke Jäpel, die das Buch honorarfrei in Form gebracht hat, und die Physiotherapie Donata Porstmann wird es möglich, dass der Erlös der ersten 150 Exemplare des 48 Seiten starken Werks komplett an den Mukoviszidose e.V. gehen können.

Kinderbuch bereits im Handel

Das Buch ist bereits im Handel erhältlich. Am 2. Dezember wird es in der Kleinen Galerie im Döbelner Rathaus um 17 Uhr eine öffentliche Lesung mit den Autorinnen geben, wo das Buch für 9,50 Euro angeboten wird. Auch in einigen Kindereinrichtungen sind die Frauen in den nächsten Wochen zu Gast. Und es könnten nicht die letzten gewesen sein. „Ideen für einen zweiten Teil gibt es viele. Die Abenteuer werden ausgedehnt. Billi ist so mutig, dass er in den Wald geht. Dort gibt es jede Menge Waldtiere zu entdecken. Und Karl und Billi könnten auch mal zusammen in den Zoo fahren. Denn mein Enkel Jonas besteht darauf, dass sie die Elefanten, Tiger und Löwen kennenlernen“, sagt Christiana Rütz und lacht.

Mukoviszidose Sie ist eine unheilbare Erbkrankheit, von der in Deutschland rund 8000 Menschen betroffen sind. Da ihre Zahl gemessen an Zahlen anderer Leiden relativ gering ist, fehlt ihnen die Lobby, um für Unterstützung zu werben. Daher wurde vor mehr als 50 Jahren der Mukoviszidose e.V. gegründet. Er sammelt Geld für die Forschung und unterstützt betroffene Familien. 200 Kinder werden in Deutschland pro Jahr mit der Krankheit geboren. Durch einen Gendefekt bildet sich ein zähes Sekret an lebenswichtigen Organen wie Lunge, Leber, Bauchspeicheldrüse und Darm. Häufige Lungenentzündungen sind die Folge und der Hustenanfall ein typisches Symptom. Mit seiner Arbeit hat der Verein mitgeholfen, dass vor zwei Jahren das Screening nach der Krankheit für alle Neugeborenen eingeführt wurde. Je früher Mukoviszidose erkannt und behandelt wird, desto höher Lebenserwartung -und qualität. Zehn Prozent der Erkrankten erleiden nur eine mildere Form der Krankheit, die mit Medikamenten behandelt werden kann. Der Rest ist auf lebenslange Behandlung angewiesen. Manche Menschen überleben nur dank künstlichem Sauerstoff und müssen auf eine Lungentransplantation hoffen. Die durchschnittliche Lebenserwartung erhöht sich dank neuer Methoden stetig. Mehr zur Krankheit und zur Arbeit des Vereins gibt es unter www.muko.info.

Weitere Unterstützer sind willkommen. Interessenten können sich bei der DAZ melden unter 03431-719524 oder doebeln.redaktion@lvz.de

Von Sebastian Fink